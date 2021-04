Capturan a dos integrantes de la banda delincuencial ‘Los Rolex’

El reloj está avaluado en un precio que rodea los 15 y los 20 millones de pesos. Vía: Colprensa

Este 20 de abril se conoció que dos integrantes de la temida banda de ‘Los Rolex’, que operaba en las zonas más lujosas de Bogotá, fueron capturados por las autoridades de la ciudad, gracias al seguimiento e imágenes morfológicas que analizaron la Sijín y la Fiscalía.

Los delincuentes, que siempre se cubrían el rostro con tapabocas, se dedicaban a hurtar relojes de la marca Rolex, sobre todo en el Parque de la 93, en la capital del país. Según las autoridades, la banda usaba varios campaneros que mediante señas, señalaban dónde estaban las víctimas, para luego atracarlas.

La Fiscalía aseguró que los sujetos están implicados en cuatro hurtos de más de 200 millones de pesos. El ente investigador los señala de delitos por hurto agravado, calificado y concierto para delinquir.

Según Alerta Bogotá, esta banda se dedica a entrenar ladrones y hace presencia en otras zona de Colombia. Los relojes robados serían comercializados en Ecuador, El Salvador, donde generarían mejores ganancias.

El pasado 12 de febrero, esta banda se hizo noticia luego de que uno de sus integrantes entrara a un restaurante de lujo en el norte de Bogotá y robara, a punta de pistola, a una mujer que se encontraba con una amiga tomando café.

Un video del hecho da cuenta del momento en que un sujeto con tapabocas camina directo a la mujer y comienza a forcejear con ella para quitarle el lujoso reloj que llevaba puesto.

La víctima de este robo explicó a W Radio que ella y su acompañante estaban almorzando en el lugar y llevaban cerca de dos horas dentro del restaurante en el que se ve que no había otros clientes cerca a ellas.

Luego reseñó que un hombre “bien vestido”, quien además, “muy juicioso”, realizó todo el protocolos de bioseguridad entró al establecimiento, “se me acercó y me abrazó, cuando me abrazó me puso un revólver en el estómago. Llego muy confiado diciéndome ‘pásame el reloj, pásame el reloj’, pero él no me había visto el reloj, se notaba que alguien le había avisado”.

La víctima se levantó de su puesto y se disponía a huir del lugar, pero al levantarse el ladrón se percata de que efectivamente tiene puesto el reloj marca Rolex avaluado en cerca de $30.000.000, razón por la que le reclama una vez más por el objeto y ella decide tirarlo al suelo.

“Él con mucha tranquilidad recoge mi reloj y sale corriendo del lugar”, explicó.

Otro caso se dio en la misma zona, cerca al Parque de la 93, en Chapinero, el pasado 6 de febrero. Según confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá al diario ‘El Tiempo’, la persona hurtada corresponde a un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, quien cayó en las manos de la red criminal denominada ‘Los Rolex’.

De acuerdo con la información del periódico capitalino, el hombre identificado como Juan Carlos Arcila Velásquez, arribó el pasado 6 de febrero en horas de la tarde al Juan Valdez de la carrera 11 con calle 93A. Allí se reunió con otra persona y momentos después fue víctima de los criminales.

Arcila estaba compartiendo cuando de un momento a otro se le acercó un hombre que lo encañonó con su revólver calibre 38. Cuentan las autoridades que el robo se cometió en tiempo récord, sin embargo, fue suficiente para que el funcionario entregara su reloj sin que nadie se percatara de lo que estaba pasando.

