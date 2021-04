La Voz Colombia : Conozca cómo puede inscribirse en el reality musical

La Voz Colombia 2021. Foto: Captura de pantalla Caracol Televisión.

Si usted posee el talento de tener una gran voz para el canto, le llegó el momento de darse a conocer en toda Colombia. Ya están abiertas las inscripciones para La Voz Colombia, reality musical de Caracol Televisión que este año contará con dos categorías.

Por un lado, estará La Voz Kids, en la que pueden inscribirse quienes sean menores de 15 años; y por el otro, estará La Voz Senior, para las personas mayores de 60 años. Así que todos los niños y abuelos del país con talento musical deberán prepararse para hacer parte de esta convocatoria, y con esfuerzo y talento, lograr llegar hasta el anhelado escenario de La Voz Colombia.

Los interesados tienen plazo hasta el 21 de mayo de este año para inscribirse en www.lavozcolombia.com.

Por el momento se desconocen quiénes serán los artistas que integrarán el jurado de esta nueva versión del reality. Interrogada al respecto, en una entrevista publicada por Pulzo el pasado 15 de abril, Fanny Lu, una de los jurados más recurrentes del programa, comentó: “Espero (volver) a mí me gusta mucho. Lo siento como mi programa, ha sido un programa que me ha alimentado tanto y yo le he dado tanto (…) espero que sientan allá ese aporte que desde mi silla yo doy y que lo valoren”.

A su vez, resaltó que “todavía no se ha formalizado nada, ni he negociado con nadie”. Solo el tiempo dirá si la cantante caleña concreta un acuerdo para ser nuevamente una de las ‘coach.

Es de recordar que, otros artistas como Ricardo Montaner, Andrés Cepeda, Carlos Vives, Goyo (ChocQuibTown), Gusi y Sebastián Yatra han sido jurados en las diferentes versiones de La Voz Colombia.

Ahora, por lo pronto se sabe que una de las presentadoras del formato será Laura Tobón, quien previamente ya ha hecho parte del formato.

La Voz Colombia es uno de los realities musicales más populares del país, junto con otros como ‘A otro nivel’, también emitido por Caracol Televisión. De hecho, el pasado mes de marzo terminó la tercera temporada del programa con Alexandra Colorado como ganadora. La cantante de pop se enfrentó en la final con Lessing, quien llevó en alto el nombre del merengue.

Esta última versión de ‘A otro nivel’ contó con Greeicy Rendón, Paola Jara y el argentino Noel Schajris – conocido por ser uno de los miembros del dueto de pop Sin Bandera – como jurados. Y, nuevamente Paulina Vega fue la presentadora.

Por otro lado, el Canal RCN está actualmente al aire con una nueva edición del ‘Factor X’, que se emite los fines de semana. Piso 21, el productor José Gaviria y la cantante española Rosana, integran el jurado.

