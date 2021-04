“Jamás he felicitado a nadie por un delito”, Margarita Cabello sobre lo ocurrido en La Modelo

El pasado domingo 18 de abril, la unidad investigativa de Noticias Caracol hizo importantes revelaciones respecto al motín en la cárcel La Modelo de Bogotá ocurrido el pasado 21 de marzo de 2020, cuando los reclusos, molestos por la cancelación de las visitas al penal, se rebelaron contra los guardianes a piedra y fuego. Los encargados de la seguridad del centro penitenciario contestaron con disparos, palos y excesos de fuerza.

El noticiero nacional dio a conocer apartes de más de 270 horas de grabación de las cámaras de seguridad de la cárcel, en las que se evidencian más situaciones de agresión y violencia que se presentaron durante esa noche.

Al final de la presentación del informe, cuando el noticiero presentó las respuestas por parte de los entes oficiales ante los asesinatos y las presuntas violaciones a los Derechos Humanos que se presentaron contra los reclusos en la llamada “noche del horror”, el informativo presentó un audio en el que Margarita Cabello, quien en ese entonces ejercía como ministra de Justicia y quien hoy se desempeña como procuradora General de la Nación, felicitaba a los oficiales del Inpec, participantes en el control del motín, por su labor:

“Nos salvaron de tener en las calles de la ciudad en estos momentos tan críticos a más de 5.000 privados de la libertad y con todo lo que nos podría causar de angustia. No se imaginan el orgullo que es para mí decir no hay, no hay uno solo fugado. Ante semejante arremetida,<b> lo que ustedes hicieron no tengo cómo agradecérselos, de verdad que me siento orgullosa y que no estoy cansada de mandar los Twitter agradeciendo y diciendo que el cuerpo de custodios del Inpec son valerosos, silenciosos, que están luchando por la seguridad de nuestro país. </b>Voy a las 4:30 a una reunión con el presidente y con ministros y lo voy a reiterar para que ustedes lo sepan. No crean que es, como dicen en mi tierra, zalamería”.