Esto opinan algunos famosos de la reforma tributaria

En los últimos días ha venido rondando en redes sociales un tema que tiene a gran parte de la población colombiana preocupada y descontenta. La reforma tributaria ya logró encender el debate por algunas propuestas que tienen que ver con temas como el IVA, el impuesto de renta de personas naturales y nuevas tributaciones que afectarán el bolsillo de los colombianos más afectados por la crisis económica que se vive por la pandemia del covid-19.

Además de políticos y ciudadanos del común, varias personajes de la farándula colombiana aprovecharon para alzar su voz y expresar su desacuerdo con la decisión del Gobierno. Aunque no es algo muy común en la actriz Lina Tejeiro, alzó la voz en contra de la reforma tributaria y hasta etiquetó al presidente Iván Duque.

“No al IVA en la canasta familiar, no a la reforma tributaria, no al IVA en la gasolina, no al IVA a los servicios públicos”, afirmó Tejeiro en sus redes sociales.

Asimismo, la actriz expresó el miedo que le genera esta decisión, que si bien no le ‘afectaría’ directamente, si podría hacerlo a muchas de sus personas cercanas.

“Claro que me da miedo hablar de política, pero me da más miedo que mi familia muera de hambre. Aunque yo ayudo a gran parte de mi familia económicamente, no puedo hacerlo con todos y se que alzar la voz y sentir empatía por los que no son mi familia, ayudará”, señaló la actriz.

A través de su cuenta de Instagram, Luisa Fernanda W compartió un corto mensaje en el que expresa su opinión frente a la reforma tributara que busca recaudar más de $23 billones de pesos.

“Aquí aprovecho y hago una pausa y les digo NO a la reforma tributaria. Gracias por la atención”, afirmó la youtuber.

Al parecer, la influencer prefirió reservarse toda su opinión respecto al tema, pues para nadie es un secreto que muchos de los usuarios de las redes sociales aprovechan cualquier opinión que da la paisa para desatar una guerra y hacerla tendencia. Sin embargo, aunque no quiso causar revuelo, si quiso dejar en claro su posición al respecto.

Lo que debe conocer del borrador de la reforma tributaria que tramitará el Gobierno en el Congreso

El país ya empezó a debatir el borrador de la nueva reforma tributaria que presentará el Gobierno nacional al Congreso de la República luego de un año complejo en la economía del país por la pandemia del covid-19. “La Ley de Solidaridad Sostenible es un esfuerzo gigantesco, con efectos importantísimos tanto en equidad como en reducción de la pobreza”, dijo sobre el proyecto el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Aquí le contamos cuáles son esos puntos que más sobresalen de la iniciativa pero también los que más controversia han generado.

IVA: estratos 4,5 y 6 a pagar impuesto en los servicios públicos

El borrador propone excluir del artículo 476 del Estatuto Tributario a los estratos 1, 2 y 3 de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado y aseo y del gas, dejando así la carga a los estratos 4, 5 y 6 que sí deberán pagar el impuesto del 19 %.

Si bien sobre el IVA lo que más había generado polémica antes de conocerse el borrador era que más productos de la canasta familiar como el chocolate, el café y el azúcar podían ser gravados, en el texto desecharon esa propuesta y ya no tocarán la canasta familiar. Así mismo, decidieron desde el Gobierno quitar este impuesto a productos como bovinos, porcinos y sus carnes; así como aves y sus carnes; pescados y sus carnes; quesos, huevos y leches; café, frutas y los dispositivos anticonceptivos para uso femenino.

Por otro lado, otros servicios quedarán exentos del cobro del IVA como:

- Los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la salud humana. Menos: tratamientos de belleza y cirugías estéticas.

- Los planes de medicina prepagada y complementarios, las pólizas de seguros de cirugía y hospitalización, pólizas de seguros de servicios de salud y en general los planes adicionales, conforme con las normas vigentes.

- Las boletas de entrada a cine, a los eventos deportivos, culturales, incluidos los musicales y de recreación familiar, y los espectáculos de toros, hípicos y caninos.

- Las operaciones cambiarias de compra y venta de divisas, así como las operaciones cambiarias sobre instrumentos derivados financieros.

- El transporte aéreo nacional de pasajeros con destino o procedencia de rutas nacionales donde no exista transporte terrestre organizado.

Según explicó el ministro de Hacienda, los hogares en mayor condición de vulnerabilidad no pagarán IVA con la compensación que creó el Gobierno a través del programa de la devolución del IVA que será una transferencia de 50.000 pesos a 4.7 millones de hogares.

Ampliar la base de tributantes: impuesto de renta a más colombianos

En este punto el Ministerio de Hacienda explicó que busca incrementar el recaudo para la financiación de los programas sociales, aumentar la progresividad del sistema y ampliar la base de tributantes.

Para ello, proponen un esquema transicional para el incremento de las contribuciones de renta: para los ingresos de 2022, solo pagarán renta los asalariados que ganen mensualmente más de $4,1 millones. En 2023, únicamente los asalariados con ingresos superiores a los $2,9 millones. Y en 2024, los que tenga ingresos superiores a $2,5 millones mensuales.

Además empezarán a declarar renta, pero sin pagar el impuesto, quienes tienen ingresos brutos anuales por $14,5 millones (poco más de $1,2 millones al mes) a partir del año fiscal 2022. Para el Ministerio de Hacienda, es importante que más personas declaren renta porque así se tiene información precisa sobre las condiciones económicas de un gran sector de la población.

También buscarán gravar a pensiones que superen los 4′800.000 pesos.

Sobretasa a la gasolina y otros impuestos

- Gasolina con una sobretasa de entre 300 y 1.200 pesos.

- Impuesto temporal y solidario a la riqueza que será complementario al de la renta para 2022 y 2023. Este se generará para las personas naturales o entidades que tengan un valor igual o superior a 134.000 UVT, es decir, $4.865 millones.

- Impuesto verde para vehículos dependiendo de su valor comercial y su factor de contaminación.

- Impuesto al patrimonio, que es del 1 % a los que superan los 5 mil millones de pesos seguiría igual en 2022 y en 2023 se incrementaría al 2 % para patrimonios superiores a los 14 mil millones de pesos.

