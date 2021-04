Desafío The Box: integrantes de Alpha intentan averiguar quiénes usaron los condones

Equipo Alpha del Desafío The Box. Foto: Captura de pantalla.

En el más reciente capítulo del ‘Desafío The Box’, emitido el pasado lunes 19 de abril, se vivió una divertida e incómoda situación entre los integrantes del equipo Alpha, pues Jhon Jairo Mosquera – más conocido como Gago – descubrió que se usaron un par de preservativos e intentó averiguar quiénes fueron los responsables reuniendo a sus compañeros y comentándoles jocosamente el tema.

“Llegaron unos condones y están destapados (…) Yo venía para la cocina y me encontré con esto y solo hay uno”, dijo el pesista olímpico y exparticipante del Desafió Súper Humanos 2017.

Posteriormente, Tiffi comentó “utilizaron dos”, por lo que Karol Zambrano la interrogó respecto de por qué sabía que eran tres condones, lo que generó que el equipo comenzara a reírse de Tiffi, quien agregó que inicialmente estaba durmiendo en una cama doble hasta que “justo anoche me sacaron para una cama sola”. Y reveló que comúnmente duerme con Paola, y ¿qué pasó con la exintegrante de Omega?

Pues bien, Paola Solano se unió a la conversación y dijo: “Me acosté y estaba como sin sueño y había un movimiento extraño en una cama doble del rincón”.

Inmediatamente Carlos Mario David Pérez – conocido como ‘El mono’ – agregó que “lo que pasa es que le estaba explicando el arrastre por debajo de la…”, provocando carcajadas entre sus compañeros. Sin embargo, Karol Zambrano, pareja de ‘El Mono’, expresó que “yo no era la única que estaba practicando”.

“Las dos esquinas diagonales, las más grandes (…) había como ahí un tumbao raro también”, concluyó ‘El Mono’. ¿De quiénes se trataría?

A su vez, en el capítulo se vio cómo los equipos de Alpha, Beta y Omega se enfrentaron en el ‘Desafío de sentencia y servicios’, que, para recordar, consiste en que el equipo ganador de la prueba conserva todos sus servicios completos (agua, luz y gas), además de sentenciar para el ‘Desafío a muerte’ a uno de los integrantes de su competencia. Ahora, quien llegue en segundo lugar solo podrá elegir uno de los servicios y el tercer puesto se queda sin nada.

De este modo, después de una dura prueba en el ‘Box rojo’ Alpha se convirtió en el equipo ganador. Es de resaltar que, el equipo violeta comenzó con todo este nuevo ciclo, pues ya llevan dos victorias consecutivas. El pasado viernes, 16 de abril, los televidentes fueron testigos de cómo ganaron el ‘Desafío de sentencia y hambre’, en su momento sentenciaron para el ‘Desafío a muerte’ a Laura Angarita, del equipo Beta, quien en el pasado había sido una de sus integrantes.

Ahora, en el capítulo de anoche, le pusieron el temido chaleco a María Camila Ospina, capitana del equipo Beta. “La verdad no me lo esperaba mucho. Pensé que iban a seguir jugando uno y uno, pero nada. Ya se pasó por muerte una vez, como siempre lo voy a dar todo como lo doy en cada prueba, como lo di en la muerte anterior. Mi cien por ciento siempre va a estar en la competencia, siempre va a estar acá con ustedes. Ya sabemos que Omega no le va a tirar a Alpha, ni Alpha a Omega”, dijo la deportista tras su sentencia.

SEGUIR LEYENDO: