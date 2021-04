‘Suso, el paspi’ pidió ayuda para conseguir oxígeno para un familiar

Caracol Televisión

El hombre que encarna al personaje ‘Suso, el paspi’ ha buscado generar conciencia de autocuidado en medio de la pandemia de covid-19, en parte por las difíciles situaciones que ha tenido que sortear a causa del virus.

Varias de esas situaciones las ha narrado el propio Alejandro en sus redes sociales, con especial apoyo al personal de salud que atiende a los pacientes de covid-19 a lo largo de la pandemia.

Este domingo 18 de abril, Alejandro Hoyos solicitó a sus seguidores una bala de oxígeno para atender a un primo que se encontraba en urgencias, a quien el personal médico que lo atendió le solicitó usar ese recurso.

“Hola, necesitamos oxígeno, alguien que nos preste, alquile o venda una pipeta, es para mi primo que vive en Sabaneta y está muy mal. No puede ir a urgencias porque está lleno todo. Si saben algo, gracias”, escribió el actor más conocido como ‘Suso, el paspi’.

Según explicó a sus seguidores, su primo había acudido a urgencias por la situación de salud que presentaba, pero a causa de la ocupación que presentan los hospitales y clínicas de Antioquia durante el tercer pico de contagios de covid-19, debía continuar su tratamiento con el aparato respiratorio.

“Igual lo atendieron, ellos hacen lo posible, no debe ser fácil para los hospitales dar la batalla”, agregó después Hoyos.

Unas dos horas luego de hacer la solicitud, el comediante informó que ya había podido conseguir la bala de oxígeno y agradeció a todas las personas que intervinieron en el proceso para ayudar a su primo.

Antioquia afronta una alta demanda de atención médica por el nivel de contagio en el departamento. Desde este sábado, la ocupación de camas UCI superó el 97 % con 37 unidades disponibles para la atención de pacientes y 26.399 casos activos.

Por esa razón, el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, anunció que evaluarán la implementación de un ‘triaje ético’, que consiste en que el personal médico de primera evaluación de emergencia elija qué pacientes positivos de covid-19 podrán tener prioridad para acceder a una UCI.

Esa es una de las situaciones que ‘Suso, el paspi’ ha tenido que vivir en medio de la pandemia de covid-19. El 5 de enero de 2021, informó con un sentido mensaje a través de Twitter que su abuelo había fallecido.

“Un abrazo que queda en el alma. No hay dolor más grande. Te amo con toda mi alma. ¡Papito por siempre!”, escribió y adjuntó una fotografía en la que se ve al famoso abrazando a su abuelo mientras ambos sonríen.

En otro tuit, el presentador de Caracol Televisión agradeció al hospital de Copacabana y a todos sus empleados. “Gracias a todos los empleados del Hospital General de Medellín por todo su esfuerzo y dedicación por la salud de mi abuelo. Él se fue, pero sé que ustedes hicieron lo posible porque se quedara”, escribió. En la publicación principal, su colega, el también comediante, Freddy Beltrán, le escribió “Mi más sentido pésame. Dios lo tenga en su gloria. Amén”.

La vacunación también ha causado problemas familiares a Alejandro Hoyos. El pasado 4 de abril contó que su tío no quiso llevar a su abuela para que le fuera completado el esquema de vacunación contra el covid-19 con la segunda dosis, pero otro tío intercedió y logró realizar el procedimiento de la anciana, pese a la rabia del hermano.

“Mi tío no quiso llevar a mi abuela a la segunda dosis. Me hierve la sangre. La ignorancia, trastanuta ignorancia es lo que hay que combatir. No hay otro camino que la educación”, señaló Hoyos en sus redes sociales.

Incluso, con base en su experiencia de la pandemia y la influencia que puede tener en sus seguidores, el comediante y actor antioqueño ha tratado de generar conciencia y convocado al apoyo del personal de salud.

“Estar en UCI intubado. Puedes ser tú o puede ser un familiar. No poder visitarlo, ni verlo, enterarse solo por una llamada diaria. La incertidumbre de no saber cómo va, cómo amaneció, eso solo lo sabe quien lo vive. ¿Le gustaría vivirlo? Entonces cuídese y cuide a los suyos”, escribió recientemente.

