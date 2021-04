“Nadie va a controlar la gente”: El llamado del ‘Tino’ Asprilla para que se cancele la Copa América

El ex futbolista colombiano se mostró preocupado por la realidad que vive el país y manifestó que existen problemas más graves. Foto: Colprensa

La tercera ola de covid-19 que se vive en Colombia es un tema que preocupa día a día a los diferentes gobiernos locales, pues cada vez son más los contagios que se presentan y la ocupación de los centros médicos está a rebosar en varios departamentos del país.

Es por esto que existe la incertidumbre de que la Copa América, programada para disputarse entre el 11 de julio y el 10 de julio del presente año, sí pueda ser disputada a cabalidad y bajo todos los protocolos de bioseguridad, ya que la actualidad de diferentes ciudades respecto a la pandemia no es la mejor. A pesar de que Conmebol anunció que entregaría cierto número de vacunas para los deportistas que asistieran al certamen, no se tiene la total certeza de que se pueda jugar.

Y es que Alberto Fernández, presidente de Argentina, país que junto a Colombia serán sedes de la Copa, anunció que existe la posibilidad de no autorizar la realización de los partidos en ese país ya que es alarmante el número de contagios que se han presentado en los últimos días y es posible que se tengan que tomar medidas drásticas para contrarrestar la propagación.

Por la misma línea opinó uno de los máximos referentes del fútbol colombiano, Faustino ‘Tino’ Asprilla, quien hizo un llamado al gobierno nacional para que se estudie la posibilidad de cancelar el torneo, pues considera que las afectaciones que se vienen presentando a causa del coronavirus es “un problema que primero se debe dominar”.

“¿Por qué insistir en una Copa América cuando el país está muy mal con esa pandemia?, ¿por qué insistir si los argentinos están desistiendo y nosotros nos creemos los más verracos y salimos a decir sí hagámosla y no importa nada?”, cuestionó el ex jugador de la Selección Colombia en el programa ESPN FC.

La preocupación del ‘Tino’ pasa principalmente por la irresponsabilidad de los hinchas y explicó que la falta de conciencia podría provocar una situación aún más grave de la que se está viviendo actualmente.

“Saber los riesgos es muy fácil, la gente va a salir a celebrar si Colombia gana. Si vienen Neymar o Messi, hay que imaginar cómo se va a poner la ciudad a la que vengan. Eso es muy tenaz, no los va a controlar nadie”, añadió.

Ante esas declaraciones opinó el también ex jugador colombiano, Víctor Hugo Aristizábal, y fue claro al decir que el fútbol puede jugarse siempre y cuando se pongan en práctica todos los protocolos de bioseguridad, ya que hay que ser conscientes de que el deporte es algo bastante importante para la salud mental del mundo entero.

“Nosotros hasta ahora, desde marzo del 2020, hemos respetado esta pandemia. No es que hemos dicho que eso no existe, claro que existe. La respetamos cerrando los estadios, pero con los protocolos que están haciendo, yo creo que el fútbol se puede jugar. Si usted como jugador no está contagiado puede jugar. El fútbol tiene que continuar, esto mentalmente para el mundo es muy bueno”, comentó.

Hasta el momento y según lo establecido por Conmebol, la disputa del grupo B está programada para se efectúe en 4 ciudades de Colombia; Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali. Mientras que el grupo A se llevará a cabo en 4 ciudades de Argentina; Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santiago del Estero.

A Barranquilla ya arribaron diferentes representantes de Conmebol quienes están revisando los requerimientos hechos por la entidad para la efectiva realización del torneo. Así lo confirmó días atrás el secretario de Recreación y Deportes de la ciudad de Barranquilla, Gabriel Berdugo, en entrevista con Radio Nacional de Colombia.

“Vamos a recibir a los diferentes directivos de departamentos como: comunicaciones, de protocolo, de seguridad, estaremos reunidos con ellos para ver que nos pueden decir sobre esta situación. Es una visita de seguimiento y estarán hasta el domingo en la ciudad, visitando el estadio Metropolitano, sitios de entrenamientos de las diferentes selecciones y hoteles donde se hospedarían las delegaciones de la Copa América”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que en este momento la ciudad pasa por una situación crítica por culpa del Covid-19, y es por esto que esperan pronunciamiento, autorización y directrices sobre el tema por parte del Gobierno Nacional.

“Tenemos que esperar un pronunciamiento del Gobierno, en este momento estamos pasando una situación crítica con el Covid, y estamos trabajando para salir de este pico, y esperar que todo se normalice por si se da la Copa América, nosotros estamos preparados para que se pueda llevar a cabo”, explicó.

El ministro del deporte Ernesto Lucena ha sido uno de los más convencidos en que la Copa América se disputará, y en varias entrevistas con diferentes medios nacionales ha explicado que su realización sigue en pie.

