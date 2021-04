“Es la experiencia más fuerte que he vivido”: Hassam a través del humor recuerda a su madre fallecida por cáncer

El humorista Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido en la farándula colombiana como Hassam, regresará al programa humorístico del Canal Caracol, ‘Sábados Felices’. Precisamente este sábado La Red que es otro programa de ese canal entrevistó a Hassam quien habló de la muerte de su madre Blanca Lucía Gómez, sobre su estado de salud y por su puesto de su regreso a la televisión nacional.

En esa conversación recordó a su madre quien falleció en agosto de 2019 por un cáncer que inició en su seno pero hizo metástasis en los huesos, y confesó lo duro que sigue siendo sobrellevar esa pérdida.

“Mi mamá lo asumió de una manera muy positiva (la noticia de que tenía cáncer) dijo que íbamos a intentarlo, vamos a darle y así lo hizo mi hermano Javier, mi hermano Sergio, ellos estuvieron muy cerca de ella. Yo tenía que trabajar, tenía que seguir aportando y sostener de alguna manera muchas cosas”, relató.

Tras su muerte, Hassam asegura que la recuerda con mucho humor. “Yo mamo gallo cada vez que hablo de ella porque no quiero entrar en el tema hay ‘pobrecita’, Es la experiencia más fuerte que he vivido de pérdida de alguien cercano, yo perdí amigos, perdí compañeros, pero nunca había perdido a alguien tan cercano, ese dolor está ahí vivo y los somatizo a veces diciendo idioteces, eso me ayuda y sé que ella me entiende porque aún escucha mis chistes”, confesó el comediante.

Hassam cuenta además que a veces reproduce los audios en el celular, esos últimos que ella le envió. “Eso me me ayuda, no es fácil, pero me ayuda a seguir”.

También le contó a La Red sobre su estado de salud ya que al igual que su madre él tuvo que enfrentar al cáncer. “Mi esposa fue la encargada de decirme por teléfono que tenía cáncer y yo estaba en la casa cuando Tatiana me dice eso fue como ¿en serio tengo cáncer?”. Y agregó: “Mi primera reacción también fue como emberracarme porque primero mi mamá, mi perro, mi trabajo, mis cosas y ahora la salud”.

Hassam fue diagnosticado con cáncer en el 2019 y el pasado marzo publicó un emotivo mensaje en el que recordó el proceso de su enfermedad tras un año de pandemia, así como la manera en que ha logrado sobreponerse no solo a la enfermedad, sino también a las diversas contingencias que trajo consigo el covid-19.

Hassam, humorista colombiano. Foto: redes sociales.

El humorista, que es muy activo en sus redes sociales, hizo una publicación con la que reveló que logró vencer el cáncer de mieloma múltiple que padecía desde hace dos años. En una de las fotografías compartidas por el artista se ve a Hassam sin pelo y “amarillo”.

“Yo cumplo el 20 de marzo. El año pasado inició la cuarentena, estaba recién trasplantado, amarillo y calvo, no pude celebrar, mi regalo fue papel higiénico y enlatados para el encierro”, escribió Hassam en la descripción de la publicación.

Sin embargo, en contraste, el también actor que personifica a Próculo Rico, colocó una foto reciente, en la que se observa con pelo, con una gran sonrisa y en la que se evidencia su evolución tras superar la enfermedad oncológica antes descrita.

“Un año después, ya tengo color y pelito, Dios, el humor, los productos de Tata, el amor de ella y de mis hijas, y los buenos deseos y mensajes de todos ustedes hicieron todo el trabajo. Pdta. Cumplo el sábado, calzo 41 y calzoncillos talla M que gracias”, añadió el humorista colombiano.

Sobre su regreso a Sábados Felices señaló que allí fue donde se hizo humorista y que es donde le gusta estar. “Me siento bien y todo esto ayuda para mi salud mental de sentirme activo y de estar nuevamente en el terreno de juego”, le dijo a La Red.

SEGUIR LEYENDO: