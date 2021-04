El drama de una mujer que vive en una plaza de mercado en Cartagena, con cáncer y sin posibilidades de volver a Venezuela

En una reciente investigación de periódico, El Universal, hecha por la periodista Laura Anaya Garrido se conoció la historia de Adriana Aranguren, una mujer venezolana que sufre de cáncer de tiroides y que está viviendo en un espacio reducido en Cartagena, Aranguren llegó al país para reunir fondos y ayudar a su familia en Venezuela, sin embargo, las condiciones de salud no le han permitido reunir los fondos suficientes.

Adriana llegó al país junto a su esposo Luis Miguel Camacaro con quien trabaja en un restaurante del sector, en donde también viven. Pero el lugar es muy pequeño, viven en un espacio reducido encima del local, duermen sobre colchones y comparten los espacios con el hermano de Adriana quien también llegó a Colombia buscando mejores oportunidades.

La familia vende desayunos y almuerzos en Bazurto, con el dinero que recogen de este trabajo pagan el alquiler del local, los servicios y las necesidades básicas, sin embargo, debido a la enfermedad de Adriana la situación se ha hecho cada vez más difícil.

“La situación en Venezuela no está fácil y cuando me hice los exámenes, que me empezó a salir el tumor (...), busqué por allá en muchos hospitales, pero para la operación me pedían 2.500 dólares, 3.000 dólares y aparte de eso me decían que lo de las quimio (salían en 1.800 dólares) y yo dije: ‘Bueno, ¿de dónde voy a sacar?’. En los hospitales públicos me decían: ‘Aquí hay insumos, nos das 1.000 dólares y te operamos’, pero ¿y después las quimio? Así que decidí devolverme para Cartagena, mi hermano me ayudó, entre una cosa, metiendo papeles, he ido al HUC y a la Cruz Roja”, comentó Aranguren a El Universal.