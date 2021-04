El contundente golpe que dejó noqueado al cantante Reykon en su debut como boxeador

Fotos: Tomadas de Instagram de Joe Fournier y Reykon

Lo que empezó como una leve discusión en un bar, terminó en medio de las cuerdas del ring de boxeo del Triller Fight Club, en Atlanta, Estados Unidos, donde el cantante paisa Reykon se enfrentó contra, nada más y nada menos, el reconocido boxeador y campeón internacional semipesado de la WBA, Joe Fouriner, quien, con un contundente golpe, dejó al artista en el suelo.

No bastó con la asesoría y el entrenamiento impartido por el campeón mundial de boxeo Noel Mikaelian, título mundial juvenil de la OMB y el título de peso crucero internacional de la OMB. Las piernas y movimientos de Reykon evidenciaban la inseguridad en el ring. Desde que empezó la pelea, el cantante de reguetón mantuvo una posición de guardia, pero esta no aguantó los golpes de Fourunier.

De acuerdo con varios medios, la disputa comenzó hace poco más de un mes, cuando Joe Fournier tuvo un enfrentamiento con Reykon en un bar de Miami, Florida, al parecer y según versiones del cantante paisa, por defender a una amiga y relacionista pública, quien estaba siendo asediada por el boxeador británico.

“Eso fue como a las siete de la noche. Era un sitio tranquilo, pero el man ya estaba como tomadito y yo la noté muy incomoda a ella. Entonces me acerqué a donde el hombre, desconociendo por completo quién era, y le pedí que dejará de molestarla. Yo le empecé a hablar en español, pero él luego respondió con un par de cosas en inglés, creyendo que yo no le estaba entendiendo, a lo que yo me dije: ¿a este tipo qué le pasa?”, relató Reykon, en una entrevista con Caracol.

En ese momento comenzó el manoteo entre el cantante y el boxeador. Varias personas trataron de separarlos, pero los insultos y el ambiente se tornó más pesado.

“Yo me emputé. Cuando nos estaban separando, él estiro el brazo y yo como que le pegué en la mano. Pero el hombre se paró y se vino. A mí no me importó, porque el respeto es el respeto y yo lo hice por la dignidad de una mujer”, sostuvo.

Después de dicho altercado, el boxeador le escribió por redes sociales al cantante, mostrando sus títulos y víctoras, quién era realmente aquel hombre desconocido: Joe Forunier, boxeador profesional con un historial de nueve peleas de las cuales ocho ganó por nocaut. En conclusión, lo incitó a llevar la discusión al ring.

En efecto, así sucedió. Este sábado 17 de abril de 2021, el propio Fournier (8-0-0; 8 KOs) regresó después de casi cuatro años para pelear contra el músico paisa Reykon. El británico Fournier llegó a ocupar el puesto 11 en el ranking de la WBA, en la división de semipesado. Para 2015, era considerado el mejor púgil británico en dicha categoría.

A pesar de haber estado alejado del ring, Joe Fournier no tuvo piedad con Reykon. El colombiano apenas logró aguantar hasta el segundo asalto, pues los contundentes golpes del británico lo habían dejado devastado. Al final, un golpe lo dejó en el suelo y desde entonces el cantante decidió no salir a un tercer asalto. Muchos lo han catalogado como una paliza.

Con este enfrentamiento, Forunier amplió su racha de victorias a nueve, en total, sin ninguna derrota. Reykon, por su parte, se recupera de los golpes, aunque desde antes de la pelea ya tenía claro que enfrentarse contra un boxeador profesional podría dejarlo noqueado con un solo golpe.

Fournier, además de boxeador y multimillonario, también fue un prometedor jugador de baloncesto hasta que sufrió una lesión que le hizo olvidar su carrera. Estudió en la universidad biología humana y ciencias del deporte y, por si fuera poco, creó una franquicia de gimnasios, en la que contrataba a entrenadores personales de famosos, hasta que finalmente logró alcanzar su mayor negocio: dirigir superclubes nocturnos en todo el mundo.

