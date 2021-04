Video: Hugo Rodallega marca un golazo con el Denizlispor que le da la vuelta al mundo

>





El jugador Hugo Rodallega sigue demostrando con su equipo el Denizlispor de qué esta hecho. Esta vez marcó una pintura desde la mitad de la cancha.

La épica jugada se dio cuando el equipo del vallecaucano iba perdiendo parcialmente 1-0 contra el Erzurumspor. En ese momento, Rodallega llegó para ‘salvar la campana’ y anotar el gol que ya recorre todo el mundo y que ha sido aplaudido por pares futbolísticos, técnicos y prensa deportiva.

Fue en el minuto 46 en que el nacional hizo el gol, mientras el balón quedó rebotando, Rodallega se animó, le pegó a la pelota desde lejos, agarró al arquero afuera y así logró el 1-1 parcial en el marcador.

Más goles de Rodallega

Con el delantero colombiano Hugo Rodallega en la plantilla titular, Denizlispor logró rescatar un punto como local en el juego de la fecha 33 de la Superliga Turca 2020/21.

El atacante vallecaucano y capitán de ‘Los Gallos’ logró sumar una unidad faltando tan solo tres minutos para acabar el compromiso que perdían 0-1, en el Denizli Ataturk Stadium contra el Kasımpaşa Spor Kulübü, desde el minuto 49 con anotación del húngaro Kevin Varga.

El golazo de penal de Hugo Rodallega con el que Denizlispor empató 1-1 contra Kasımpaşa en Turquía

Gracias a un penalti concedido por la Video Asistencia Arbitral (VAR) sobre Oğuz Yılmaz en el minuto 86 del encuentro, Hugo cobró de tiro penal que fue embocado en todo el ángulo izquierdo de la portería rival. El tiro tuvo la potencia suficiente para que el arquero no alcanzara a llegar a detenerlo, aún si hubiera adivinado la dirección del mismo.

La situación no es sencilla para el club de Rodallega, pues marcha último en la tabla de posiciones con 26 puntos y una diferencia de gol de -25. Ocupando la vigesimoprimera posición del torneo futbolístico de primera división de Turquía y con 31 partidos jugados, el equipo lucha por no perder la categoría al salir de las últimas cuatro casillas.

Así está la tabla de posiciones en la parte baja del torneo a falta de once fechas por disputar en la superliga:

Casillas de descenso en la tabla de posiciones de la Superliga Turca 2020/21

Las cifras de ‘Hugol’

Rodallega es el máximo anotador de su equipo con once goles convertidos en la vigente campaña. Ocupa el puesto octavo en la tabla general de goleadores del torneo turco de primera división.

Su último gol en la competencia lo convirtió hace más de un mes. El pasado 6 de marzo Hugo anotó ante el Yeni Malatyaspor en la fecha 29 de la Superliga Turca, ese día su club venció 3-2 en el marcador, anotó el primer tanto y asistió el tercero.

El portal especializado en el balompié cafetero, ‘La Hora del Fútbol Profesional Colombiano’, reseñó el recorrido de Rodallega en materia de participaciones y goles desde su llegada al fútbol de Europa.

Desde que salió de Deportes Quindío, Deportivo Cali, Atlas y Necaxa, Rodallega militó en el Fulham, Wigan, Akhisarspor, Trabzonspor y Denizlispor, equipos en donde ahora registra 121 goles y 401 partidos, considerando su participación en el empate 1-1 del jueves 8 de abril.

Antes del partido contra Kasımpaşa, Hugo Rodallega había llegado a 120 goles convertidos en 400 partidos jugados desde que llegó al fútbol del viejo continente / (La Hora del FPC).

Ahora el equipo de Rodallega se prepara para visitar al Alanyaspor el 12 de abril para continuar sumando y escapar del fondo del descenso de la primera categoría turca.

Las posibilidades de Rodallega de regresar al fútbol colombiano

El experimentado goleador oriundo de Candelaria, Valle del Cauca, dialogó con el programa El Alargue de Caracol Radio y dejó una frase que muchos interpretaron como un coqueteo para América de Cali, club con quien ha tenido conversaciones previas para realizar un fichaje. “Nunca he descartado la idea de volver al fútbol colombiano, es que cuando he recibido oferta de allá siempre he estado con contrato. Ahorita en junio termino contrato en Turquía”, dijo Rodallega en entrevista con el medio radial.

