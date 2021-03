Por qué Manuel Orjuela no volvió a actuar después de “Pedro el escamoso”

Manuel Orjuela/Instagram

La exitosa telenovela “Pedro, el escamoso” fue un gran semillero para que varios actores de su elenco saltaran a la popularidad, ya que desde que se estrenó se convirtió en tendencia en muchísimos países del mundo. Incluso con las repeticiones, en donde cada episodio tiene una excelente marca de rating.

Por ejemplo, en el mes de febrero se ubicó como el programa más visto de Colombia, según cifras de Kantar Ibope Media tuvo un rating de 9,68 %. La razón es que la trama de esta cómica novela rompió los estereotipos de belleza y los clichés.

Pedro Coral Tavera no es el típico galán: no es rico, no es guapo, no se viste bien, se cree buen bailarín y es un mujeriego empedernido, un galán implacable que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz de un problema de faldas.

A su llegada, Pedro, un ser listo y enamoradizo ‘tropieza’ con el amor de su vida, Paula Dávila, y en menos de 48 horas termina siendo su chofer y confidente. Finalmente se gana el amor de la doctora Paula que inicialmente se enamoró de César Luis Freydell un exitoso empresario.

Y aunque muchos recuerdan a sus protagonistas, que además, Miguel Varoni y Sandra Reyes, que siguieron su camino en la actuación e hicieron otras producciones, no es el caso de todo el elenco pues otros actores decidieron cambiar el eje de su trabajo.

Uno de estos fue Manuel Orjuela, el actor colombiano que interpretó a ‘Carlangas’ en la afamada novela, pues ha dado de qué hablar por su cambio extremo de apariencia en los últimos 20 años, ya que varias personas lo recuerdan con el look que tenía en la novela. Además, como no paso mucho tiempo para que saliera de la pantalla y se dedicase a otras cosas las personas congelaron su imagen y la siguen referenciando con la que tenía en el 2000. Sin embargo, como él mismo lo expreso su gran pasión no era actuar sino dirigir.

Frente a la producción dijo a Caracol que “Es muy agradable saber que esta producción fue un éxito en esa época y en esta oportunidad también. Yo empecé como actor, aunque en realidad no era lo que me gustaba”. Y puntualizó “Mi gran pasión es dirigir, por eso nunca me he sentido frustrado por haber dejado la actuación”.

Tras su paso por Pedro el Escamoso, Orjuela apareció en otras novelas como Mesa para tres y Todas odian a Bermúdez. En esa segunda producción hizo de Manuel Aguilar y tenía un ‘look’ completamente diferente al de ‘Carlangas’.

Pero luego, se convirtió en un conocido director y dramaturgo. Estar afuera, construyendo escenas y dirigiendo a los actores se convirtió en su verdadera vocación de vida, algo que ejerce hasta el día de hoy en el Teatro Colón de Bogotá.

Incluso, varias de las obras en las que ha participado como director han sido reconocidas en países de Europa, y en Colombia pues han servido para catapultar las carreras de numerosos actores y actrices de la nueva era.

Algunas de las obras de teatro que dirigió fueron: ‘La historia del Señor M’, ‘Te estás volviendo Chejov’, ‘Pa’l centro y pa’dentro’, que contó con la actuación de Patrick Delmas y Fernando Arévalo, entre otras.





