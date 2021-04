María Camila Osorio clasifica a la semifinal del MUSC Health Women’s Open 2021

María Camila Osorio avanzó a la semifinal del MUSC Health Women's Open 2021 / (Twitter: @VolvoCarOpen).

A los 59 minutos de partido la tenista danesa Clara Tauson tuvo que abandonar el partido de cuartos de final contra la colombiana María Camila Osorio por el Abierto MUSC Health Women’s 2021.

Una lesión en su rodilla izquierda le impidió a Tauson continuar en el duelo disputado a las 2:30 p. m. hora colombiana en el Althea Gibson Club Court de Charlestone, Carolina del Sur, este viernes 16 de abril.

Antes del abandono, del partido solo se pudo disputar el primer set, que terminó con parcial de 4-6, y en el segundo set, María Camila se llevó el primer game y a los 14 minutos la europea anunció su retiro.

Con el espíritu deportivo presente en el partido, la colombiana le dio un abrazo a Tauson, quien tuvo que despedirse por motivos de fuerza mayor del abierto femenino estadounidense.

El cálido abrazo entre María Camila Osorio y Clara Tauson tras la lesión de la tenista danesa que la obligó a abandonar el abierto / (Twitter: @VolvoCarOpen).

La colombiana de 19 años, que viene de competir en el torneo de dobles de Boca Ratón en Estados Unidos y en Monterrey (México) y que la semana pasada logró su primer título WTA en la Copa Colsanitas 2021 de Bogotá, ya está entre las mejores cuatro participantes del abierto estadounidense y enfrentará en la semifinal a la tenista vencedora entre la australiana Astra Sharma y la checa Linda Fruhvirtová.

Así va el fixture de la competición en sus cinco rondas de la categoría individual femenina 2021, en donde María Camila, está a dos partidos de llevarse el título en Charlestone, Carolina del Sur:

Fixture - MUSC Health Women's Open 2021 en Charlestone, Carolina del Sur

Hay que recordar que Osorio Serrano llegó al torneo de tenis WTA 250 de Charlestone organizado por The Medical University of South Carolina y la marca de automóviles Volvo bajo la modalidad de exención especial (SE), por lo que no tuvo que clasificar a la competición en las fases previas pero derrotó en su debut a la tenista Polaca Magda Linette 2-1 con parciales de 6-3, 4-6 y 7-5.

La colombiana, que fue campeona del Abierto de Estados Unidos júnior y número uno del mundo en esa categoría, acentuó su resistencia en el segundo parcial después de un inicio en la que fue claramente superada por su rival.

Noticia en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: