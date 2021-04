La guerra que se desató en el ‘Desafió’ tras la sentencia y salida de Tin

Fotos: Caracol Televisión

En el Desafío The Box hubo incertidumbre por saber quién saldría en ese episodio y con la frase ¡'Acho’ debe estar borracho!” ya los colombianos asumían quién saldría del reality, pues bien el resultado dejó a muchos televidentes sorprendidos.

Sin embargo, los Omega tenían un presentimiento por lo que dijo Karen sarcásticamente antes de conocer el veredicto: “Los mato”. Y cuando ese equipo se enteró que el amenazado era de ese bando hubo groserías y malas palabras. Segundos después se evidenció que Acho fue sentenciado, lo que ocasionó tristeza, sorpresa y desasosiego en los participantes de Omega.

Karen aseguró que ahí se daban cuenta quién era quién y tildó de “rata” a Gago. A lo que Acho, ya resignado por su posición, exhortó a sus colegas a que siguieran concursando y compitiendo para evitar enemigos.

En ese momento Karen habló y aseguró que sus contrincantes les hicieron la guerra primero y por eso aseguró que los llevaba “en la mala”. Al final de la prueba, Tin perdió la batalla y se tuvo que despedir del equipo Beta.

Luego de un inusual castigo, los integrantes del equipo Beta, Tin, Dagómez, Cami, Meli, Lau, Juan Manuel, Juan Esteban y Sonia debieron hacerse cargo de 40 gallinas durante 24 horas.

Varios de los jugadores aseguraron nunca antes haber cogido una gallina, ni mucho menos cuidarla. Sin embargo, Tin sacó la casta por el equipo y logró capacitar y dar las instrucciones a sus compañeros, quienes estaban esperando que, por lo menos, la mitad de las gallinas pusieran un par de huevos y hacer más amena la falta de alimento durante su paso por ese ciclo.

Pero el castigo no paró ahí. Un nuevo golpe sacudió al equipo Beta tras conocerse que el equipo Alfa sentenció a a Tin al temido Desafío Negro en el que, infortunadamente, no logró la victoria.

Morales, Acho, Esteban y Tin se enfrentaron, entonces, en un reto que consistió en cargar un chaleco de 15 kilos y liberar una esfera de 30 kilos que estaba atada a una cadena de 30 metros.

Una vez liberada debían embocarla en una canasta y así continuar hacia una estructura donde se debían abrir paso entre unas piedras y costales. Al salir de allí, debían recoger un barra y con ella pasar en el equilibrio y atravesar un tramo de bolas colgantes.

Tomado del canal Desafío The Box de Youtube

Posteriormente, encontrarían seis piezas de madera que debían llevar por pares en la barra de equilibrio y así atravesar todos los obstáculos hasta el inicio de la pista. Al final, debían armar un tótem con todas las piezas llevadas.

Los tres primeros en lograr el reto fueron Morales y Esteban. Pero, en medio de zozobra e incertidumbre se fueron viviendo los últimos minutos, en los que Tin y Acho disputaban muy reñidos la salvación. Al final, Tin no lo logró y tuvo que decirle adiós a sus compañeros.

“A mí no me gusta perder y estoy aburrido y me da rabia, pero... Yo creo que mi principal objetivo era ese: armar un equipo y tenemos un equipo increíble. Me voy muy tranquilo y ustedes la tienen toda super clara. Ya tienen todas las herramientas. (...) Es normal que estemos tristes hoy, pero ya mañana toca con toda la energía”, fueron las palabras de aliento que Tin le brindó a su equipo.

Para el resto de competidores y de equipos, Tin era considerado uno de los pesos pesados del Desafío, razón por la que lograr sacarlo sería un golpe contundente para el equipo Beta.

“En mi mente solo tenía el pensamiento de que debía sacar a Tin y que no me podía dejar vencer”, aseguró Acho después de haber logrado su salvación en el Desafío Negro.

Finalmente, Tin agradeció a su equipo y le recordó la importancia de continuar con la frente en alto.

“Es muy duro, pero me voy tranquilo porque la di toda siempre, pero los hijos son todo para uno como padre, así que me voy feliz de poder a volver a ver mis hijas y compartir de nuevo con ellas”, dijo entre sollozo Tin.