Artista callejero que abrazó a su perro realizará su primera producción musical

Capturas videos redes sociales.

Anderson Hidalgo, es el joven venezolano que aparece en el video que se hizo viral hace uno días, cuando él está cantando en un semáforo de Barranquilla y va abraza a su perrita Mayte después de no haber recibido ayuda. Rebel, nombre artístico del rapero, recibió muchas ayudas después de que la grabación, sin que él lo supiera, se hiciera viral.

Demostrando sus talentos en su Instagram recién creado, el venezolano ahora recibe el apoyo de la compañía Music Global Entertainment (MGE) para producir profesionalmente su música. el mánager de MGE, Cristian Rodríguez, contó a Zona Cero que el video de Anderson “nos tocó el corazón y en nuestra compañía hemos decidido darle ese apoyo que él necesita”.

MGE es una compañía de entretenimiento y manejo de artistas con sedes en Barranquilla, Miami (Estados Unidos) y Quebec (Canadá) que apoyan a talentos colombianos como Pipe Peláez, Iván Ovalle, Jorge Celedón, entre otros. Al medio regional revelaron que este jueves 15 de abril se reunieron con el joven venezolano para brindarle su apoyo, “aquí en Barranquilla comenzamos a escribir su historia. Nos hemos reunido, hicimos un plan de trabajo y Rebel va a grabar una canción con un artista que todos conocen”, reveló Rodríguez.

En diálogo con El Heraldo, el mánager de MGE señaló que la propuesta de la empresa con Anderson es “que va a tener la oportunidad de grabar con Oscar Prince o Will Fiorillo, eso está por confirmar. La idea es que hagan una canción con su video y entregarle a él todos los derechos, su canal de YouTube, organizarle toda esa parte artística”. Además, señaló que están en conversaciones legales con la Gobernación porque Hidalgo no tiene documentación en el país.

La historia del video viral de Anderson Hidalgo y su perrita Mayte

El video conmovedor se dio a conocer durante el pasado fin de semana. En redes sociales se aseguró que la grabación se dio en el semáforo ubicado en la esquina de El Percal, en el barrio Soledad 2000, en Barranquilla. En este lugar, un joven rapero se valía de un micrófono y un parlante para deleitar a los conductores que frenaban en dicho semáforo, pero tras terminar su acto los vehículos arrancaban y ninguno le dio la limosna esperada.

Decepcionado por la falta de ayudas, el artista callejero acude a su mascota, una perrita que está atada al semáforo y la abraza, siendo correspondido por el animal. La imagen enternecedora se hizo viral entre los internautas y muchos usuarios acudieron al semáforo en busca del joven, pero no contaban con suerte para encontrarlo.

Artista callejero en Barranquilla abraza a su mascota tras no recibir limosna

Fue el bailarín Wara Rico quien grabó y encontró al artista callejero que estaba enterneciendo las redes sociales. A través de su perfil oficial Wara compartió que llegó hasta la casa del joven, quien se llama Anderson Hidalgo, tiene 24 años y es oriundo de Caracas, Venezuela.

En ese encuentro, Wara, quien trabaja junto al artista urbano Rey Three latino, le dio unos zapatos al venezolano que, como muchos de sus compatriotas, se encuentra en nuestro país en busca de oportunidades. Además, se supo que la perrita que lo esperaba es su compañera fiel y se llama ‘Mayte’, pero tiene otra llamada ‘Negrita’.

Anderson agradeció a las personas que lo buscaron para darle ayuda económica, ropa y comida para su mascota, pero señaló que lo que más esperaba era conseguir empleo. “Sé pintar casas, rejas, sé hacer cocadas, puedo ser auxiliar de cocina porque aquí he aprendido a cocinar de todo un poco, soy rapero, cantante y compositor, eso no lo cambio por nada, pero necesito un empleo, más que dinero”.

Sin embargo, ahí no acabaron las buenas noticias para el joven rapero venezolano que artísticamente se llama ‘Rebel’ y ya tuvo la oportunidad de grabar en estudio su música, junto al Rey Three Latino. En una entrevista con La Mega Barranquilla, el venezolano que ahora es llamado ‘el Yatra venezolano’ en redes sociales por su parecido con el colombiano dio todos los detalles del video y de lo que viene en su carrera musical.

“El Wara fue quien me grabó, a mi me regalaron la perrita el jueves (8 de abril), el viernes yo me la llevo al semáforo a trabajar y el Wara me graba desde el gimnasio donde él estaba haciendo su ejercicio, sin yo saber nada”, explicó Anderson, agregando que luego de grabar el video Wara bajó y se puso a bailar champeta en la calle junto a él, pero no le dijo que lo había grabado.

“Ese día reuní lo de mi pieza, él bailando recogió unos dos mil pesos, me los dio”, agregó el venezolano y dijo que el sábado no había podido salir porque había llovido mucho, entonces llegó la hija del señor que le arrienda la habitación y le dijo que era famoso en redes.

Rebel, hasta ahora, tiene tres publicaciones en su perfil de Instagram recién creado y ya acumula más de 8 mil seguidores. El venezolano reveló que en el momento de la grabación él no abrazó a la perrita por la tristeza de que no le dieran limosna, sino que ella ladraba mucho y no lo dejaba cantar bien y solo se calmaba si él la abrazaba.

Anderson ya estuvo en un estudio de grabación junto con Wara, Rico, Daniel Tena y Andy G, señaló en la entrevista con la emisora que todos ellos le están brindando su apoyo y creyendo en su talento musical para grabar un tema musical para el Rey Three Latino que saldrá a la luz pública muy pronto.

SEGUIR LEYENDO: