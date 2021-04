“No tengo ninguna recomendación ni del exgobernador, ni de Mauricio Tobón”: Cazatalentos sobre elección de Calderón como gerente de EPM

Cazatalentos responde a polémica de nombramiento gerente EPM.

El pasado 5 de abril el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que Miguel Alejandro Calderón Chatet sería el nuevo gerente general de Empresas Públicas de Medellín, EPM. Antes de de vincularse a EPM, Calderón ocupaba el cargo de gerente de su microempresa de consultoría financiera, con un capital de 10 millones de pesos.

Esto causó que se levantaran dudas sobre la formación y la experiencia laboral de Calderón Chatet y, por ende, también causó dudas en la elección del alcalde Daniel Quintero. De la misma forma, despertó dudas que el mismo alcalde señalara en su cuenta de Twitter que la designación se hizo gracias a un “proceso de cazatalentos y el acompañamiento de la Junta Directiva” de esa empresa.

Executive Conextion, fue la empresa de cazatalentos encargada de señalar a Calderón como el representante idóneo por encima de los otros supuestos perfiles que se estudiaron para el cargo. Lo curioso es que según información del diputado Luis Peláez, el dueño de la empresa, Santiago Solis, es concuñado de Mauricio Tobón, exgerente del Instituto para el desarrollo de Antioquia (IDEA), en la era del exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, de quien se dice es muy cercano al alcalde Quintero.

Ante las especulaciones, este miércoles, Solis, en diálogo con Blu Radio, señaló que nunca fue recomendado por ningún político ante el alcalde de Medellín, mucho menos por su concuñado.

“Yo nunca he tenido la recomendación de ningún tipo de político para hacer mi trabajo, y en este caso nosotros llegamos a hablar con el alcalde de esta oportunidad gracias a la recomendación de otros clientes que están en el sector privado porque conocen mi trabajo y me recomendaron para yo poder adelantar ese proyecto, esa es la verdad, no tengo ninguna recomendación ni del exgobernador, ni de Mauricio Tobón, eso es mentira”, reiteró Solis.

Asimismo, dejó claro el tipo de relación que lleva con Tobón describiéndola como “muy cordial, no tenemos ninguna relación laboral y de ningún tipo”.

De acuerdo con las declaraciones de la cabeza de Executive Conextion, no tenía ninguna relación previa con el mandatario y dejó en claro que el acercamiento se hizo a través de un contrato de donación que fue firmado con la Secretaría de Desarrollo del Municipio de Medellín.

“Yo conocí al alcalde el día que me presenté para hablar de ese proceso de búsqueda y valoración de candidatos internos para el reemplazo del gerente general de EPM, nunca había hablado con él y con ninguno de sus funcionarios, no he tenido ninguna relación con ninguno de sus colaboradores actuales o pasados, ni cuando fue viceministro, ni ahora de alcalde”, detalló el cazatalentos, en la entrevista con Blu Radio.

En medio de la controversia por la reciente renuncia de Calderón como gerente de EPM y el nuevo nombramiento de Jorge Andrés Carrillo, este miércoles, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en diálogo con la FM, aseguró que se viene adelantando una estrategia política para que las Empresas Públicas de Medellín queden en manos del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

De acuerdo con el mandatario, cuando fue nombrado alcalde de la capital antioqueña, los integrantes del grupo le solicitaron el control de la entidad.

“Cuando quedé elegido, me senté con las tres cabezas del GEA y no me hablaron de educación... me pidieron que les dejará al gerente Jorge Londoño, me pidieron quedarse con EPM. Lo que hay detrás de esto, es un interés político y económico que lo convierten en estrategia política”, detalló Quintero a la FM.

En la entrevista, el alcalde Quintero recordó la dinámica que se ponía en practica anteriormente para escoger al gerente de esta entidad, quienes eran elegidos a dedo por este grupo empresarial. Por esta razón, es la molestia y la polémica que se ha generado, argumentó el mandatario.

A pesar de las especulaciones que se generaron por el nombramiento de Calderón como gerente de EPM, Quintero manifestó que no hubo irregularidades y fue elegido luego de un estudio con los demás candidatos que encajaban en el perfil.

