Estas son las restricciones en Bogotá, Medellín, Santa Marta y Barranquilla, que entran en confinamiento desde este jueves

Las cifras de contagios y ocupaciones UCI han incrementando en las últimas semanas producto del tercer pico de la COVID-19 por el cual atraviesa el país. Por ello, el presidente Iván Duque, junto con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunciaron una serie de medidas restrictivas que entrarán en vigencia desde este jueves en varias ciudades capitales.

Bogotá, Santa Marta, Medellín y Barranquilla se han visto muy golpeadas por la elevada ocupación en sus redes hospitalarias, por lo que incluso han tenido que recibir pacientes de municipios aledaños por la delicada situación de salud que se vive actualmente.

Repase cuáles serán las medidas que adoptaron las autoridades en las principales ciudades del país.





BOGOTÁ:

Luego de una reunión entre la Alcaldía y el Gobierno nacional, se acordó que la capital del país volverá a tener una cuarentena obligatoria de tres días, así como ocurrió el fin de semana pasado. Las restricciones de movilidad irán desde este jueves a la media noche, extendiéndose hasta el próximo lunes a las 4 de la mañana.

Además, también se mantendrá la medida el pico y cédula hasta el lunes 19 de abril, según lo dio a conocer la alcaldesa Claudia López. Recuerde que en los días impares podrán acceder a los establecimientos comerciales las personas cuya cédula o documento de identidad termine en dígito par. De igual modo, en los días pares solo ingresarán aquellos cuyo documento termine en impar.

Panorámica de Barranquilla. / Colprensa

BARRANQUILLA:

La situación en la capital del departamento del Atlántico también es delicada, donde, producto de la indisciplina de los ciudadanos, se han encontrado cerca de 23 linajes de la COVID-19 que han disparado los casos de contagio, acorde a lo expresado por el Instituto Nacional de Salud en medio de la denominada “tercera ola” del virus.

Con ello, las autoridades decretaron un toque de queda continuo, junto con ley seca, para Barranquilla y todo el departamento del Atlántico desde las 6:00 p.m de este viernes 16 de abril y hasta el próximo lunes 19 de abril hasta las 5:00 a.m. La medida se repetirá el siguiente fin de semana (viernes 23 hasta el lunes 26 de abril).

“Estas son las medidas adecuadas para la coyuntura que atravesamos. La fotografía del momento nos dice que debemos evitar toda reunión social, que debemos aislarnos para detener la cadena de contagios”, afirmó el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

Ciudad de Medellín, Capital del Departamento de Antioquia. (Colprensa - Álvaro Tavera)

MEDELLÍN:

La capital del departamento de Antioquia es la más perjudicada en el país en cuanto a contagios y limitaciones en su red hospitalaria, pues el ministro de Salud, al presentar un balance de las cifras en las ciudades más importantes, confirmó que esta es la que tiene un índice de ocupación UCI más alto en el país con 96.8% y una disponibilidad mínima del 3.2.

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, anunció que desde este jueves a partir de las 8:00 p.m habrá cuarentena total en todo el departamento. Adicionalmente, se confirma la ley seca y el pico y cédula para el ingreso a establecimientos comerciales teniendo en cuenta el último dígito de la cédula. Todas estas restricciones se extenderán hasta el lunes 19 de abril a las 5:00 a.m.

Vista panorámica de la ciudad de Cali. Archivo particular.

CALI:

Si bien en la capital del Valle del Cauca no habrá confinamiento obligatorio, sí se mantendrá la ley seca el viernes, sábado y domingo de 10:00 p.m. hasta 5:00 a.m. del día siguiente. También hay que tener en cuenta que continúa el toque de queda nocturno desde las 8:00 a.m hasta las 5:00 a.m del día siguiente.

