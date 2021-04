Según la Corte Suprema, un beso largo también se considera acto sexual en caso de menores de 14 años

Imagen de referencia. -Pixabay.

La Corte Suprema de Justicia determinó, luego de condenar a un hombre que abusó a una menor de edad de 13 años, que “un beso largo” también constituye un delito de acto sexual tratándose de una menor de 14 años.

Frente a esto el alto tribunal explicó que: “Cuando se hace objeto a un menor de edad de tocamientos en sus partes íntimas, besos en la boca o actos similares (…) es claro que con ellos se persigue afectar la integridad sexual del perjudicado, quien, por sus mismas condiciones de inmadurez, dada la edad, no está en condiciones de comprender la naturaleza y trascendencia de los mismos”.

Ese pronunciamiento lo llevó a cabo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, al dejar en firme la condena de diez años de prisión impuesta al hombre de 27 años por el delito de acto sexual abusivo con incapaz de resistir agravado contra la menor de 13 años de edad.

El adulto fue detenido luego de ser encontrado sin pantalones sobre la menor de edad, al parecer intentando abusarla, aunque, según Medicina Legal, esta entidad no encontró evidencias de violencia, pero para la Corte Suprema eso no era justificación para no procesar a este hombre.

El hombre fue sorprendido por una mujer que lo vio en ese momento dándole un beso a la adolescente. “si en verdad el acusado solo estaba besando a la menor, acto que según la defensa no sería delictivo, no habría razón para que huyera del lugar, sino que lo normal hubiese sido que diera las explicaciones del caso a la madre de la menor, pues nada ilícito estaba realizando”, dijo la Corte.

A este acto, el alto tribunal le dio total validez a el testimonio de la mujer y, además, advirtió que “si en verdad el acusado solo estaba besando a M.N.C.M, acto que según la defensa no sería delictivo, no habría razón para que huyera del lugar, sino que lo normal hubiese sido que diera las explicaciones del caso a la madre de la menor, pues nada ilícito estaba realizando”. Por último, se confirmó que este tipo de actos buscan “satisfacer el instinto sexual del victimario”, aprovechándose de la inmadurez de la menor víctima del hecho.

