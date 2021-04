Luisa Fernanda W revela cómo ha sido su convivencia con el cantante Pipe Bueno

Por medio de una transmisión, seguidores de Luis Fernanda W le preguntaron a cerca de su convivencia con Pipe Bueno, padre de su hijo Máximo, a lo que ella respondió “pues hasta ahora ha sido todo súper tranquilo, no me quejo. La verdad no me quejo, pero de nada de nada, porque pues como que hasta ahorita nos hemos entendido súper bien. Pipe no da que hacer”.

Cabe destacar que el artista estaba visitando a la influenciadora en Medellín, cuando se presentó el aislamiento obligatorio preventivo del fin de semana, por lo que el caleño tuvo que quedarse con ella hasta que las restricciones le permitan al cantante regresar a Bogotá, lugar donde actualmente reside.

Además, confesó que el artista andaba solo con cuatro mudas de ropa, por lo que en realidad no planeaba quedarse mucho tiempo, y justo dictaron la medida de aislamiento obligatoria cuando se encontraba visitandola.

Posteriormente, la artista mostró el lugar donde vive actualmente, en la ciudad de Medellín, y manifestó que está pensando en cambiar de residencia, pero ha sido algo postergado, debido a la situación que ha sometido a todo el mundo la pandemia.

En otras noticias acerca de la médiatica pareja, en una emisión en vivo, a la influeciadora le preguntaron si no le daba celos que su pareja besara a otra mujer, ya que Pipe Bueno se está lanzando en su debut como actor en una serie de Disney Plus, la cual se llamará ’'Siempre fui yo’ e interpretará a Noah, el protagonista que compartirá estelar con la actriz mexicana Karol Sevilla.

A esta pregunta, la influencer respondió con algo de humor y dijo: “Me tocó ver una escena en la que repitieron un montón de besos, que a lo último me acostumbré. O sea, como que al principio fue como, si (cara de incomodidad)” y dejó ver que aunque no le dio igual el hecho de ver a su pareja besar a otra mujer, se acostumbró.

Luisa Fernanda W comenta qué opina de los besos entre Pipe Bueno y Karol Sevilla

‘Siempre fui yo’ contará la vida de Lupe, una joven mexicana, a quien Karol Sevilla le dará vida, que se entera del fallecimiento inesperado de su padre, interpretado por el colombiano Christian Tappan, una estrella musical colombiana, por lo que tiene que viajar a Cartagena al funeral. Es allí donde conoce a Noah (Pipe Bueno), con quien esclarecerá su muerte.

Finalmente, Luisa reveló algunas intimidades del nacimiento de su hijo Máximo, y aseguró que guarda la manilla y el ombligo de su primogénito.

Por otro lado, hace unos días la pareja dio a conocer que están desarrollando un importante proyecto juntos. Así lo contaron por medio de un conmovedor video en el que hablaron “de un sueño hecho realidad”.

“¡Tenemos otro hijo! Aquí se los presento. Esto que ustedes ven acá no sucedió de la noche a la mañana, es un proyecto que tiene nuestra alma puesta y que sobre todos los obstáculos que hemos tenido, porque no ha sido fácil, aquí está demostrado que si en tu vida y en tu corazón está Dios, trabajas y obras bien, trazas tus metas sin hacerle daño a los demás”, escribieron ambos en sus perfiles de Instagram.

En la grabación, iniciaron diciendo que era una noticia que querían compartir con todos sus seguidores. Mientras se dirigían al lugar contaron que llevan algún tiempo trabajando en eso y que todo ha sido gracias al esfuerzo de los dos.

En las imágenes, mostraron un gigantesco lugar, que varios compararon con la hacienda de los ‘Elizondo’ de la famosa telenovela ‘Pasión de Gavilanes’. El lugar está en proceso de construcción, pero ya se encuentra en una etapa avanzada.

Según el cantante de música popular, la propiedad está ubicada a las afueras de Bogotá y al parecer va a ser un lugar abierto para el público puesto que una persona de las personas encargadas de la obra dijo, que iba se especial, para la familia, los niños y la diversión.

SEGUIR LEYENDO