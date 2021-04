Expareja de la DJ Marcela Reyes fue detenido por posesión ilegal de un animal silvestre

Dj Exotic habría presumido un tigrillo lanudo y aseguraba que era un gato ‘savannah’.

La denuncia se dio a raíz que el DJ junto con su nueva pareja, Valeria Gutiérrez, habrían publicado una foto del animal silvestre luciéndolo como una nueva mascota, algo que para ambientalistas era una claro delito, pues dicha especie no puede ser domesticada; sin embargo, la pareja aseguraba que era un gato de raza ‘savannah’, el cual es una mezcla con un gato silvestre.

Asimismo, la pareja sentimental de Dj ‘Exotic’ publicó un comunicado en el que dejaba claro: “El animal en cuestión no es un tigrillo, sino un gato de raza ‘savannah’ de origen estadounidense resultado de un cruce de gato doméstico y un gato salvaje africano de tamaño mediado y orejas grandes”.

Fundaciones acudieron al llamado de varios internautas, quienes pedían la intervención de las autoridades ambientales e investigar si este pequeño animal era una especie silvestre.

El DJ manifestó por medio de sus redes sociales que el animal no era suyo, pues no había terminado el proceso de compra, pero que al momento en que se lo enseñaron decidió grabarlo y montarlo a redes sociales, ahí fue donde empezó la polémica.

“El animal que apareció en mis historias fue identificado como un tigrillo lanudo por los técnicos del área metropolitana y la Universidad CES. Aclaro que el animal no es mío, sino que me estaban ofreciendo comprarlo”, manifestó por medio de sus redes sociales.

Luego ser conducido antes las autoridades, desde el perfil de Twitter de las autoridades ambientales del área Metropolitana del Valle de Aburrá se conoció las declaraciones del artistas, quien reveló que fue víctima de un caso de estafa, pues él estaba interesado en comprar un gato, más no una especie silvestre.

“Tuve por así decirlo un caso de estafa, me ofrecieron un tigrillo como gato. No sabía la gravedad del asunto que era tener este animal, desafortunadamente no pudimos traerlo porque el vendedor se nos perdió. Yo nunca compré el supuesto gato”, manifestó Salinas.

Asimismo, indicó que profesionales en medio ambiente, le señalaron que estos animales sufren al ser sacados de su hábitat y que incluso en la mayoría de las ocasiones los traficantes llegan a matar a las hembras para poder obtener las crías y así comercializarlas.

En otra publicación, un funcionario de la policía ambiental y de la fiscalía afirmó la personas que había sido detenida fue interceptada por otra que ofrece supuestamente le ofrece en venta un gato Savannah, el cual era requerido por el DJ, pero al parecer, el señor le estaba vendiendo un tigrillo lanudo, raza que no está permitida tener domesticada.

El proceso continúa en manos de la @Fiscaliacol. Continuamos trabajando para que la fauna silvestre esté en libertad #FuturoSostenible.



El tráfico de fauna silvestre es un delito. Denuncia en la línea 123 o a través de nuestra página web:

Se debate en el Congreso proyecto de ley que busca evitar el maltrato animal

El proyecto, encabezado por el representante a la Cámara, Juan Carlos Losada, del partido Liberal, se apoya en el pronunciamiento que hizo la Corte Constitucional sobre los animales, declarando que ellos son seres sintientes, de acuerdo a la Ley 1774 de 2016. Ahora, la nueva iniciativa establece en 251 artículos que para que un animal pueda trabajar, deberá contar con el concepto de un veterinario que determine los tiempos en que puede realizar estas actividades de acuerdo a su salud y su estado físico.

Entre los animales están los caballos, perros, abejas y mariposas, estas ultimas encargadas de polinizar las plantas.

“Regula todo lo que tiene que ver con el bienestar de los animales utilizados en algunas industrias, los llamados animales de producción, todo lo que tiene que ver con los animales utilizados para el trabajo como por ejemplo los perros guardianes; regula la cría y comercialización de animales”.

El Código Animal prohibiría el uso de métodos crueles para el control de plagas en animales invertebrados como las trampas de pegamento para ratones, además limita y fija controles estrictos a la experimentación con animales con fines científicos “para garantizar la prevalencia del bienestar animal y el pronto reemplazo de estas practicar por otras que no involucren ningún tipo de animal”.

También se incluye que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada sea la que define las jornadas, descansos, retiros y periodos laborales de los animales que trabajan en seguridad privada.

