Desafío ‘The Box’: el empoderamiento femenino se destacó en la competencia y Alpha sigue con su mala racha

Omega fue el equipo ganador del Desafío de sentencia y bienestar.

Este martes durante el Desafío ‘The Box’ destacó el rol femenino que han tenido las capitanas de los equipos durante este ciclo de la competencia.

Antes del desafío de sentencia y bienestar, Andrea Serna habló con los participantes sobre cómo están asumiendo el liderazgo de las mujeres en el equipo. La presentadora le preguntó a Camila, la líder del grupo Beta sobre cómo están asumiendo los hombres del equipo el hecho de que ella sea la capitana.

“Andre, yo creo que en estos momentos vamos bien, nos estamos acoplando a todo un poquito. Esta mañana quisimos hacer algo diferente las niñas porque al fin y al cabo en las pruebas estamos haciendo lo mismo que los hombres y hay que fortalecer los puntos más débiles”, respondió la participante.

“¿Crees que ellos reconocen tu capitanía?”, preguntó Serna, “Pues no 100 % pero estamos en el proceso, yo siento que igual no es solo ser un capitán sino que todos aportamos mucho al equipo y tenemos voz y voto”, explicó Camila.

Por su lado, Karen, la capitana de Omega manifestó que “En este equipo las cosas se manejan de una manera diferente, a mi no me gusta imponer mi ley. Nosotros somos una familia, un equipo y para mí es muy importante la opinión de cada uno de ellos, pero para nosotros va a ser siempre la opinión de todos para tomar una decisión se ala que sea”.

Finalmente, Andrea Serna habló con Paola sobre cómo afronta sus sensaciones de derrota del equipo Alpha “Cuando llegué a este equipo pienso que les transmití mucha tranquilidad y confianza. No me siento presionada, cuando se gana es la alegría, pero perder tampoco me baja de nota. Somos un equipo y acá todos nos apoyamos y en realidad me siento tranquila en este momento”, expresó la capitana.

La prueba de sentencia y bienestar:

Un integrante por equipo era el encargado de lanzar un balón a una piscina de lodo donde se encontraban dos competidores de cada equipo tratando de recuperarla. De allí se debía lanzar el balón a otros dos compañeros que estaban fuera de la piscina.

Uno de ellos debía encestarlo en una estructura para ganar el punto. El equipo que lograra completar ocho puntos se quedaba con todos los beneficios.

Las mujeres empezaron liderando la prueba en la piscina de lodo. Alpha fue el primer equipo en encestar pero rápidamente Omega se impuso y logró el primer lugar de la competencia. Alpha y Beta se disputaban el segundo y tercer lugar. Hasta ese momento el primero tenía dos balones y el segundo tres.

Después de algunos lanzamientos Beta de impuso y logró llegar al segundo puesto de la competencia.

Gago se lesiona los dedos de la mano

Después de la competencia Gago del equipo Alpha se vio perjudicado, pues algunos dedos de su mano derecha se maltrataron y fueron inmovilizados. “La inmovilización es clave y muy importante durante todo el tiempo que vayas a tener juegos, después debes retirarla y hacer movilidad en los dedos”, le explicó la paramédica encargada de la curación

También le explicó que los riesgos al jugar sin estar inmovilizado es que la lesión se agrave y pueda llegar a provocarse una fractura.

Después de este desafío las cosas en la competencia quedaron así:

Alpha: el equipo está sin agua, sin luz, sin servicios y esta vez se quedaron sin camas. “En las dos últimas pruebas han sido de puntería, efectividad y creo que hemos fallado en esa parte”, comentó Gago.

Beta: decidieron quedarse con el bienestar de la cama

Omega: los ganadores siguen con todos los beneficios “Lo que nos llevó a ganar hoy fue organizar las estrategias desde el principio y saber las habilidades de cada uno así tengamos integrantes nuevos, ya conocemos cuál es el fuerte de cada uno y se distribuyo de esa manera”, explicó Karen la capitana.

Finalmente, los ganadores escogieron a Tin del equipo Alpha como próximo sentenciado para el desafío a muerte.

