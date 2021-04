De “desastroso” y “funesto” calificó el director de Fenalco la nueva cuarentena en Bogotá

Este fin de semana los bogotanos, de nuevo, estarán encerrados por cuenta de la cuarentena que la Alcaldía de Bogotá decretó para enfrentar el tercer pico de la pandemia en la ciudad. La noticia no cayó para nada bien en el sector comercial y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) envió duras críticas a la administración de Claudia López.

Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, conversó con varios medios de comunicación del país y calificó como “un desastre” el confinamiento al que se enfrentará Bogotá y, en diálogo con la emisora Caracol Radio, reveló algunas cifras que evidenciarían el déficit económico que desatará dicha restricción.

Además, lamentó que esta semana los comerciantes solo podrán trabajar tres días y por eso hizo duras críticas a la medida implementada por el Distrito: “El efecto de esta medida es un efecto funesto para el comercio, porque la caída en las ventas es demasiado grande”, dijo a dicha cadena radial, mientras recordó las consecuencias de los confinamientos.

“Estamos en una crisis, además de la de salud que se está viviendo, hay una crisis humanitaria porque se han cerrado demasiadas empresas y se han perdido demasiados empleos”, cuestionó el director de Fenalco Bogotá, quien, a su vez, exhortó a la Alcaldía bogotana a buscar alternativas para contrarrestar los impactos económicos de los confinamientos.

“El comercio informal no pide cédula y la gente, cuando necesita conseguir algún elemento, pues va y lo compra. (...) Si se lo venden en el comercio formal, muy bien; y si no, lo consigue donde se requiera. No es que esa demanda se desplace para el día siguiente”, precisó.