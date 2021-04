“Estamos caminando en el tercer pico de la pandemia”: alcalde de Cali

En solo una semana Cali podría atravesar el momento más difícil por el tercer pico de la pandemia EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

A pesar de que Cali, aún no se encuentra en alerta roja, el Alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, confirmó que por el aumento de casos de covid-19 en la ciudad, se espera que en lo corrido de la semana se experimente el pico más alto de gravedad del tercer pico de la pandemia. “Aunque todavía no estamos en la manera más difícil, la ciudad si camina sobre el tercer pico de la pandemia por Covid-19”, así lo estableció mandatario ante medios nacionales.

De igual manera, señaló que la capital del Valle del Cauca presenta una positividad del 17% y una ocupación de Cuidados Intensivos del 86%, siendo notificados este domingo de 850 nuevos casos. Ospina indicó que también se incrementa el número de casos que van a servicios de urgencia por sintomatología respiratoria, otro tema que causa preocupación en estos difíciles días.

El mandatario distrital denunció que el aumento constante se debe a causa de la indisciplina de muchos caleños, además, aseguró que las autoridades policiales y de Seguridad y Justicia intervinieran 36 eventos festivos de desadaptados e irresponsables durante la última semana.

Además la comunidad se ha negado a respetar las normas de cuidado, a pesar de que las autoridades han estado insistiendo en que los puntos de contagio son las fiestas clandestinas, las reuniones familiares, entre otras.

En videos que circulan en las redes sociales se aprecia como varias personas están en el lugar sin cumplir ningún tipo de protocolo de bioseguridad. Foto: Alcaldía de Cali

Gobernación del Valle descarta medidas más drásticas:

La gobernadora Clara Luz Roldán, durante su intervención en ‘Conectados con el Valle’, programa institucional, confirmó que por el momento no habrá cierre total de los 40 municipios del Valle del Cauca.

“Tenemos que sentir una gran tranquilidad sobre las decisiones que se tuvieron que tomar frente a otros departamentos, los cierres totales nos perjudican y no nos ayudan a recuperarnos económicamente. El toque de queda y el pico y cédula son las únicas dos disposiciones que hemos adoptado y han sido excelentes. Los reportes indican que vamos bien, porque ayudaron a que bajaramos la ocupación de unidades de cuidados intensivos y pudiéramos estar un poco más tranquilos frente a no tener que tomar una alerta mayor”, dijo la mandataria.

Aunque en el departamento por el momento no se tomarán medidas adicionales, la mandataria indicó que para evitar aglomeraciones seguirá vigente el toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del siguiente día, así como el pico y cédula, con el fin de controlar la velocidad de contagio del Coronavirus. Además, pidió a la ciudadanía no bajar la guardia frente a las medidas de autocuidado y que de la misma manera los mayores de 70 años accedan a la vacuna contra el virus.

Por su parte, la secretaria Departamental de Salud, María Cristina Lesmes, informó que la ocupación de camas UCI en el departamento es del 85% y que este tercer pico “somos capaces de controlarlo”. La secretaria aseguró que frente al incremento de los casos de covid-19,

“Tendremos una reunión con clínicas y hospitales para poder evaluar la situación y así darle aire a la economía. Quisiéramos llegar a algunos acuerdos para modificar las fechas de cierre, poder trabajar dos días y cerrar uno, tratar de mover los cierres de alguna forma para no afectar siempre al mismo grupo de la economía”, confirmó Lesmes.

Ambas funcionarias hicieron un llamado a la ciudadanía para que acaten las normas de seguridad y así evitar nuevos cierres que, posteriormente, afecten la economía local.