César Gaviria se opone a la reforma tributaria porque quiere una representación directa de él en el Gobierno: Ernesto Macías

Luego de que el expresidente César Gaviria arremetió contra la reforma tributaria que el Gobierno nacional gesta actualmente, el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías Tovar, le contestó a Gaviria y cuestionó las declaraciones del también líder único del Partido Liberal colombiano.

En diálogo con la revista Semana, Macías aseguró que lo dicho por Gaviria, donde invita a los congresistas de su colectividad a que no aprueben la reforma, impulsada por el Ministerio de Hacienda mediante “mermelada”, “es inocua”.

“El doctor Gaviria sabe que el presidente Iván Duque erradicó la mermelada, eso ocurría en tiempos pasados recientes, en este gobierno no. De manera que no veo ningún sentido a esa declaración. Más bien es un irrespeto a la propia bancada del Partido Liberal”, expresó.

“Este gobierno no le quiso ayudar a nadie durante la pandemia, quizá aplicándole más impuestos a los colombianos con esa reforma tributaria creen que nos están ayudando”, sentenció Gaviria.

Cuando Semana le preguntó a Macías por qué el exjefe de Estado estaba molesto con el gobierno Duque, el congresista aseguró que César Gaviria espera que lo tengan en cuenta en la decisión de la reforma y por esos sus duras críticas.

“No sé si él aspira a que haya una representación directa de él en el Gobierno. (...) Es desconcertante que él salga con lo que dijo, cuando el presidente Iván Duque y sus ministros han sido respetuosos con los partidos, las bancadas, entre ellas la del Partido Liberal”, expresó el parlamentario uribista, mientras resaltó que la “mermelada ya no existe”.

Entre sus pronunciamiento, Macías invitó no solo a los liberales, sino a todos los congresistas, indistinta su ideología, para que opinen con respeto en todos los proyectos que el Gobierno gesta.

“Es irrespetuoso con cualquier congresista decirle que no debe votar algo porque si lo hace le están dando mermelada. Esa advertencia la veo fuera de lugar”, dijo el también expresidente del Senado.

Más adelante, Ernesto Macías también invitó al presidente del Partido Liberal para que, una vez se conozca el texto de lo que Duque llama ‘reforma fiscal’, ahí sí opine y, en compañía de los miembros de su partido decidan si apoyan o no el proyecto del MinHacienda.

“El Gobierno confía en que la propuesta, además de obligada por la pandemia, tiene el propósito de proteger a quienes han perdido el empleo, a los de bajos ingresos. Es de esperarse que todas las bancadas del Congreso apoyen la iniciativa”, concluyó Macías en Semana.

Entre tanto, César Gaviria retó al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a probar terreno en el Congreso. “Presente su reforma tributaria a ver quienes son capaces de votarle eso”, mientras que más adelante aseguró: “Espero que nadie del Partido Liberal quiera votar esa reforma tributaria. No es necesaria, es dañina y acaba con la economía colombiana”.

El expresidente señaló que el Gobierno nacional ha invertido el 2.8 del PIB en la atención de la pandemia, mientras que Perú ya superó el 14%, Estados Unidos el 20 y el Reino Unido superó el 24%. Además, indicó que ya se había hecho una reforma tributaria en el 2019, bajo el título de “Crecimiento Económico”, que fue rechazada en 2018 y encontró cabida a finales de la legislatura de 2019 gracias al apoyo del partido Liberal, pero esta vez no tendrán su compañía.

“Creyeron que a punta de mermelada van a manejar el partido Liberal. No, no van a manejar el partido Liberal a punta de mermelada. Yo se los garantizo. El partido no va a tomar esa decisión porque es totalmente inconveniente”, señaló Gaviria.