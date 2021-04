Epa Colombia se defiende de una clienta que asegura que su tratamiento de queratinas le dañó su cabello

La influenciadora ha tenido varios tropiezos legales con su marca, sin embargo, a logrado superarlos.

“Vean la queratina de la Epa Colombiana (...) tan mala”, se escucha en los primeros segundos de la video denuncia de una mujer que, aparentemente, compró y uso la línea morada de las queratinas de Daneidy Barrera, conocida popularmente, en redes sociales, como Epa Colombia. En medio de la polémica que se armó alrededor del tema, Barrera salió a defender sus productos y, en dos ocasiones, a través de historias en sus redes sociales, la joven aseguró que el daño en el cabello de la mujer no tenía nada que ver con sus productos, sino con el mal uso de ellos. Para Daneidy hubo dos errores, el primero, que la estilista no siguió las instrucciones que ella ha dado en varias ocasiones respecto a sus productos, y el segundo, el cabello de la clienta, que asegura ser víctima de la fórmula química del tratamiento, ya estaba maltratado desde antes por la tintura que tenía aplicada.

“Vea esto tan horrible, parece una escoba ese pelo (...) como una chanda me dejó el pelo”, dice la mujer mientras muestra su cabello que, a simple vista, se ve enredado. La mujer, que en medio de las risas muestra los supuestos resultados de la keratina de Epa Colombia, aseguró que aunque fue bien atendida en la empresa de Barrera cuando hizo el reclamo, pero que, por el contrario Daneidy había sido ‘altanera’ y grosera con ella, y que no quería responder por el maltrato de su cabello.

Clienta que asegura que el tratamiento de keratina de Epa Colombia le dañó el cabello

La mujer publicó unos audios en los que se escucha a Daneidy decir que la garantía de un buen procedimiento debe darla el estilista que lo realiza, no el dueño de los productos que se utilizan. En su video denuncia, la joven, aseguró que esas no eran razones suficientes para solucionar el problema pues la estilista que le había hecho el tratamiento tiene todas las capacidades profesionales para hacerlo y es muy reconocida. Incluso, dijo la denunciante, que la persona que le había hecho el tratamiento también había sido estilista de la misma Barrera. “A todos los estilistas: ¡No compren los productos de la Epa Colombia!”, sentenció la joven en su video.

Daneidy Barrera no tardó en responder a los comentarios de la mujer que aseguró que el daño en su cabello había sido su entera culpa y, en varias historias de Instagram, explicó que la mujer había cometido errores y que, con un producto diferente de su misma marca, el resultado hubiera sido diferente. Para Epa Colombia, las críticas de la mujer hacen parte de una estrategia para hacerle daño a su imagen y a la de su empresa.

“Si tu estás decolorada mi querida amiga, y tienes una decoloración barata, ¿para que se aplica el morado?, lo que necesitamos es restaurar el cabello, recuperarlo (...) el producto es muy bueno, pero si no lo sabe manejar el estilista pues vengan a mis peluquerías, cuento con más de 5 peluquerías certificadas y que están aprobadas como las mejores de Colombia”, dijo Daneidy que recordó que sus productos son naturales y que están dirigidos a personas de estratos uno y dos, que ganan un salario mínimo, y que no pueden acceder a queratinas que cuestan de $700.000 a $1.000.000. “Yo no soy de esas personas que roban por internet”, aseguró.

Epa Colombia se defiende de clienta que asegura que su tratamiento de keratina le dañó el cabello

Frente a los comentarios de Epa Colombia, Shekina, la estilista que trabaja con la mujer que hizo la denuncia, y que también suele hacer tratamientos a Yina Calderón, grabó un video en donde se defendió y aseguró que Daneidy no tendría que echarle la culpa a los estilistas, “tiene que asumir la responsabilidad de sus productos, si a mi un tinte me sale malo yo tenlo un respaldo de una casa cosmética seria (...) No sea metida, responda por su empresa, mire lo suyo, no le haga daño a otras personas que sí trabajamos y tenemos conocimiento, le recuerdo que aquí la estilista soy yo, yo te realizaba a ti la keratina, que te hayas vuelto empresaria no quiere decir que tengas el derecho de andar pisoteando la experiencia y el profesionalismo de otras personas”.

En una segunda parte de la polémica, Epa Colombia aseguró que investigó bien respecto a la situación de la joven, porque es la primera vez que alguien se queja de sus productos, y dijo que la mujer, además de tener el cabello muy maltratado, se había puesto un tratamiento equivocado y la temperatura de la plancha que usaron en su pelo estaba en 400. “Antes tienen que asesorarse bien, para que no tengan ese tipo de problemas”, manifestó.

Epa Colombia se defiende, nuevamente, de una clienta

Epa Colombia recibió gran respaldo de las personas que aseguran haber utilizado sus productos, y confirman que, en efecto, se trataría de una mala intención de la denunciante, que hubo un mal uso de la queratina, y que las involucradas solo querrían aprovecharse de la situación por fama. Incluso, personas que han sido críticas con Daneidy por varios de sus comportamientos polémicos anteriores, que incluso la llevaron a tener problemas legales, salieron en su defensa y valoraron sus esfuerzos para reivindicarse y generar empleo en Colombia.

Comentarios de apoyo para Epa Colombia.





