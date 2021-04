MinHacienda advierte que, sin reforma tributaria, el Ingreso Solidario se acaba en junio y Familias en Acción recibirá la mitad del dinero

En un foro de ProBogotá, Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, dijo que la tributaria era clave para seguir emitiendo subsidios de pandemia. Foto: Colprensa

La reforma tributaria, la tercera del gobierno de Iván Duque junto al Ministerio de Hacienda de Alberto Carrasquilla, se está deshojando en cada vistazo que le conceden a la opinión pública. Antes de su llegada al Congreso de la República y con la fecha varias veces pospuesta, todos los partidos políticos -incluyendo el de Gobierno- tuvieron objeciones que actualmente se tienen en consideración para el documento final.

Esta vez, en un foro de la plataforma ProBogotá, el viceministro Juan Alberto Londoño, quien ha tenido que dar la cara por el proyecto dada la ausencia mediática de Carrasquilla, advirtió que los subsidios por la pandemia se podrían ver afectados si el ajuste no pasa por el legislativo.

“Si no hacemos esta reforma social sostenible, lo que estamos diciéndoles es que a partir de junio los tres millones de hogares que reciben Ingreso Solidario no lo van a recibir. Si no hacemos esta reforma le estamos diciendo a los hogares de Familias en Acción que les vamos a reducir los ingresos a la mitad”, expresó el funcionario durante su intervención.

Incluso infirió que, si no se apoya la reforma tributaria, es una clara intención de abandonar a los colombianos que se benefician de los ingresos solidarios. “¿Vamos a abandonar a esos 6 millones de hogares colombianos a los que les estamos llegando con los programas sociales? (...) si decimos que no, perfecto, Colombia decidió no apoyar a sus vulnerables, pero nuestra responsabilidad como Estado es seguirlos apoyando porque las condiciones de vulnerabilidad no les van a pasar mañana”, sentenció.

De acuerdo con el viceministro Londoño, para mantener las medidas de bienestar para la pandemia se necesitarían 11 billones de pesos. Cabe recordar que la reforma tributaria pretende recaudar 26 billones de pesos, los cuales, según la retórica del funcionario, se irían en un gran porcentaje hacia subsidios.

“Para mantener esas reformas sociales, necesitamos $11 billones que nos cuesta anualmente ese programa y tenemos que pensar que eso tiene que salir de los colombianos que estamos en mejores condiciones”, explicó, quien también planteó que dentro del proyecto se encuentra un aparte que pretende mantener permanentemente los subsidios actuales.

“Creemos un gasto, volvámoslo permanente para esas personas que se vieron perjudicadas por esta pandemia, que están en situación de vulnerabilidad”, finalizó Londoño, quien también tuvo que socializar a la población la revaluada medida de gravar el café, el chocolate, la sal y el azúcar.

¿Dónde está Carrasquilla?

La última vez que se supo del jefe de la cartera de Hacienda fue en una polémica alocución en un foro de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif). Alejado de los periodistas, dijo que Colombia solo tiene caja para seis o siete semanas, lo que causaría que el Gobierno tendría que buscar financiamientos por medio del endeudamiento.

“(...) para pagar los gastos en materia de salud, para pagar los gastos en materia de infraestructura etc, nos implican $20 billones al mes, por lo tanto el número redondo que quiero dejar sobre la mesa, es que nosotros tenemos caja que nos alcanza aproximadamente para unas seis semanas o siete semanas,por lo tanto tenemos que estar constantemente en el mercado buscando los recursos”, expresó Carrasquilla, causando revuelo entre la opinión pública por no haber explicado a qué se refería con “caja”.

Carrasquilla indicó que la caja del país “es del orden de los $30 billones” y que las necesidades están por los $20 billones al mes, por lo que no alcanzaría sino hasta las fechas indicadas, que en proyección sería hasta el 29 de mayo de 2021.

SEGUIR LEYENDO: