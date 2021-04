Tribunal de Bogotá tendrá que decidir si mantiene a Deyanira Gómez como víctima en el caso Uribe

Deyanira Gómez resaltada en la línea amarilla durante la audiencia de este 9 de abril.

Las dos primeras audiencias del caso contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesto fraude procesal y compra de testigos terminaron en un debate sobre la aceptación al proceso de Deyanira Gómez (exesposa del testigo estrella Juan Guillermo Monsalve) y Gonzalo Guillén (periodista colombiano) en calidad de víctimas.

Este 9 de abril la jueza 28 penal del circuito, Carmen Helena Ortiz Rassa, no solo ratificó que las pruebas recopiladas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia son válidas, sino que aceptó a Deyanira Gómez como víctima. “Si bien es cierto que Deyanira fue testigo en la Corte Suprema de Justicia, no es por tal calidad que se accede a su reconocimiento como víctima, sino por el nexo causal que se acreditó entre los hechos investigados y los daños que sufrió”, indicó la juez. A su vez, sobre Guillén rechazó la solicitud alegando que no tiene relación directa con el proceso.

La decisión de la juez fue apelada por la Fiscalía, la Procuraduría, el abogado Jaime Granados quien funge como defensor de Uribe Vélez, al no considerar que Gómez deba ser víctima, pero también apeló el abogado de Gonzalo Guillén, todos pidiendo que en segunda instancia por el superior de la juez se evalúe el caso.

Así las cosas, será un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá quien tome la decisión de si acompaña lo decidido por la jueza 28 penal, o decide que tanto Deyanira como Guillén son víctimas o no del proceso contra el exmandatario.

En desarrollo...