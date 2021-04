“No es adoctrinamiento”: la defensa del rector de colegio en Cali por trabajo sobre ‘falsos positivos’ y el expresidente Uribe

Twitter @IELIBARDOMADRID

Desde este jueves se presentó una polémica por las preguntas que se le hicieron a estudiantes de noveno grado de un colegio en Cali donde se incluía el nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez y se indagaba de su presunta responsabilidad en los mal llamados ‘falsos positivos’. La docente que elaboró el test, terminó amenazada.

Y es que al cuestionar a William Rodríguez, secretario de Educación de la ciudad este afirmó que debía mirarse todo el examen y ponerlo en contexto porque “esa hoja de cuestionario sola no te dice nada”, además agregó que “el planteamiento hecho en el trabajo académico está en el marco del proceso de formación de desarrollar competencias investigativas y pensamiento crítico”.

Pero este viernes Orlando Quintero, rector del colegio Libardo Madrid Valderrama, del oriente de la ciudad, también respaldó a la profesora. En diálogo con Blu Radio dijo que el taller no buscaba adoctrinar a nadie, sino “generar pensamiento crítico sobre la realidad nacional” y explicó que se debe a un cuestionario que aborda la realidad nacional que cursa el país.

“Yo considero que las preguntas no tienen sesgo, las preguntas están encaminadas a que recolectar información. Eso no es adoctrinamiento, es organizar procesos didácticos y pedagógicos”.

Además dijo que el ejercicio de la profesora es correcto y volvió a mencionar que ella no estaba instigando a nada ya que busca que los estudiantes “desarrollen competencias argumentativas sobre lo que sucede en nuestro país”.

La maestra recibió el apoyo de Fecode, “un nuevo atentado contra la libertad de cátedra. Queremos llamar al Centro Democrático a que respete a los maestros. Estamos cansados que cada vez que se les da la gana sale a atentar contra nosotros y la libertad de cátedra. Los citamos a un debate de la defensa de la educación pública”, afirmó Carlos Enrique Rivas Segura, secretario de Asuntos Jurídicos de la federación.

La discutida guía muestra las preguntas que tienen que responder los estudiantes sobre el escándalo en el que las Fuerzas Militares colombianas hicieron pasar civiles como guerrilleros caídos en combate.

“¿Cuál es la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe en el tema de los falsos positivos?”, es una de las preguntas de la tarea, en la que también pide a los alumnos de noveno grado determinar: “¿Quiénes fueron los encargados de planear, ordenar, ejecutar y llevar a cabo los falsos positivos? ¿Cómo funcionaba esa cadena mando? y ¿Cómo lograban que los soldados se sumaran tan fácilmente a cometer estos actos tan macabros?”.

La profesora también pide a sus estudiantes indagar sobre las Madres de Soacha y en qué ha consistido su lucha en relación con los ‘falsos positivos’.

La polémica inició gracias a un tuit de la senadora María del Rosario Guerra: “En un colegio de Cali una profesora usó las actividades académicas para adentrar a sus alumnos, sin la mínima ética profesional ni rigor informativo, en un tema tan delicado y grave como lo son los falsos positivos”, denunció la congresista.

“Esto es un claro ejemplo del adoctrinamiento al que someten a niños y jóvenes en algunos colegios del país. No se puede olvidar que las aulas son para educar y no para manipular”, agregó Guerra, y al mismo tiempo le pidió al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación de Cali “ponerle la lupa a este hecho que no solo abusa de la autoridad pedagógica propia de cada institución, sino que se aleja bastante del deber ser de la educación en Colombia”, manifestó la senadora.

