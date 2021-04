El duro relato del Gobernador del Meta tras su paso por una UCI y su diagnóstico con covid-19

Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, fue diagnosticado con cáncer de piel a finales del año pasado. Foto: Colprensa

En la tarde del jueves 8 de abril, se viralizaron imágenes de la salida de Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, de la clínica en la estuvo internado en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de infectarse con COVID-19. Las recomendaciones médicas hechas al político es que permanezca en aislamiento obligatorio bajo observación médica ambulatoria para finalizar su proceso de recuperación.

El cuadro clínico que mostró el funcionario fue de deshidratación y ameritó, según la clínica Servimédicos de Villavicencio, mantenerlo hospitalizado. “El gobernador está dentro de límites normales, es decir, que tiene una saturación buena y la tomografía axial computarizada muestra unos pulmones sanos, pero por el cuadro de deshidratación que le ocasionó la fiebre fue necesario hospitalizarlo”, expresó Luis Alberto Franco Moreno, representante legal del centro asistencial.

Sin embargo, a su salida de UCI y después de mejorar su estado de salud, el mandatario local habló con revista Semana sobre los fuertes síntomas que sufrió y las cosas que vivió al ser uno de los miles de pacientes críticos internados por coronavirus en Colombia.

Antes de salir positivo, Zuluaga, quien fue diagnosticado con cáncer de piel a finales de 2020, afirma que se realizó 23 pruebas por la exposición que tiene el cargo público que ocupa. “El internista me dijo que podría ser la nueva cepa. Un día me levanté con una maluquera, me hice la prueba y salió positiva”, narró, acerca del comienzo de su padecimiento.

Quien fue ministro de Agricultura de Juan Manuel Santos no esperó, en ningún momento, que fuera internado en una UCI. El funcionario llamó a la clínica Servimédicos a reportar su estado de salud y le contó a los médicos qué protocolos seguía. “Como tenía fiebre me pidieron hacerme unos exámenes y placa de tórax. Yo pensé que sería algo de media hora, pero resulta que llegué con una deshidratación severa, hipertensión y rápidamente terminé en la UCI”, contó al medio impreso.

En su experiencia en la UCI pudo evidenciar la dramática realidad que se vive en el principal frente de batalla contra el COVID-19. “Vi gente joven, amigos, otras personas resistiéndose a continuar con el proceso y pidiendo que los dejaran morir. Era algo dantesco porque se ve de todo en la UCI”, aseguró Zuluaga, quien recomendó que los colombianos deben cuidarse de la letal enfermedad.

Incluso, el funcionario sintió temor de no salir de UCI, considerando la posibilidad de perder la vida por el virus. “Cuando uno entra a una UCI pues cabe la posibilidad de no volver a salir, así que son momentos muy duros en los que uno piensa en toda la familia”, dijo. Además, señaló que su esposa también resultó contagiada y que, en el momento, se encuentra cuidándose en casa con remedios caseros.

A pesar de salir de peligro, el gobernador teme por la incertidumbre que causa el COVID-19 ante una posible recaída. “El médico me ha dicho que a partir del día 10 la situación se puede empeorar, así que por eso debo tener cuidado, porque el virus sigue actuando”, el funcionario le contó a Semana.

El pasado 4 de febrero, el mandatario reveló que fue diagnosticado con cáncer de piel a finales de 2020 y que se encuentra recibiendo tratamiento en el Hospital Departamental de Villavicencio.

“Finalizando el año anterior, fui diagnosticado con cáncer de piel. Vine a una consulta a nuestro hospital, aquí a la unidad de servicios de cancerología. La detección temprana es muy importante. Afortunadamente, y gracias a Dios, estoy en tratamiento en manos de profesionales. Nuestro hospital tiene extraordinarios profesionales”, indicó en el video adjunto al trino.

SEGUIR LEYENDO: