Por esta razón la presentadora Linda Palma mantuvo el secreto de su matrimonio con el cantante Diego Pulecio

Foto: @ginablancoatelier

El pasado miércoles 7 de abril se conoció la feliz noticia de que la presentadora de Show Caracol, Linda Palma y su pareja Diego Pulecio, vocalista de la banda Don Tetto, se casaron por lo civil el pasado 18 de marzo, en una ceremonia privada en la capital colombiana.

“Estoy feliz de compartir esta noticia y este momento con todos ustedes; son las primeras personas y todo el público que nos ve en saber que me casé”, contó la presentadora en la emisión de las 7 de la noche de Noticias Caracol.

Ante la noticia que sorprendió a todos sus seguidores, muchos de ellos se preguntaron por qué la pareja decidió guardar el secreto de su matrimonio durante casi un mes. Pues bien, todo indica a que la presentadora y el cantante dieron la primicia de su boda a la Revista Vea, medio que obtuvo las imágenes exclusivas y todos los detalles de la boda de Pulecio y Palma.

Aunque su matrimonio fue el 18 de marzo, la pareja tuvo que esperar a que la edición de la revista de la farándula colombiana saliera al público, pues la portada es una fotografía de los ahora esposos.

Ahora que la noticia se conoció, la presentadora ha revelado más detalles a través de su perfil oficial de Instagram. Por ejemplo, Palma mostró a sus seguidores, que son más de millón y medio, que la diseñadora de su vestido fue la colombiana Gina Blanco, quien también hizo una publicación especial felicitando a la presentadora y su esposo.

“Una novia hermosa, con una sonrisa infinita y una dulzura única, qué felicidad tan grande que nos eligieras para el vestido más importante de tu vida; y un novio que tuvimos la oportunidad de conocer, muy emocionado al recoger el vestido del amor de su vida. Linda Palma y Diego Pulecio, sabemos que empezará la mejor parte de sus vidas, les deseamos lo mejor y como en los cuentos de hadas ... fueron felices por siempre”, resaltó la diseñadora en su perfil.

Linda Palma y Diego Pulecio decidieron casarse luego de once años de relación, luego de ver que era el momento indicado. A la ceremonia solo asistieron sus padres y hermanos.

“Yo creo que es el sueño de cualquier relación y finalmente lo pudimos hacer de manera atípica, pero estamos felices porque fue algo muy íntimo, muy nuestro y muy especial, que es lo más importante”, manifestó Diego Pulecio al Show Caracol.

Según Linda Palma, ellos unieron sus vidas “para estar uno al lado del otro, para caminar por un objetivo común y es hacer realidad todos los sueños que tenemos”, declaró.

Por su parte, en el perfil de la revista que dio la primicia publicó en las últimas horas un video en el que muestran el detrás de cámaras de las fotos que le hicieron a su pareja de recién casados. “Soñamos toda la vida con casarnos, es el sueño de cada pareja, fue muy atípico, pero estamos felices porque fue mi privado y muy especial”, señaló Pulecio en el video.

En una entrevista con la periodista Diva Jessurum, el año pasado, Linda Palma reveló que Diego Pulecio le pidió matrimonio durante un viaje a Barichara, Santander, que hicieron en 2018. Sin embargo, aunque la presentadora ya había dicho que sí y el anillo de compromiso estaba presente, la pareja no se casó inmediatamente, y esperaron casi tres años para dar el siguiente paso.

En el 2018, Diego Pulecio señaló a ‘Lo Sé Todo’ que no tenían afán por llegar a altar y que, en ese entonces, sus carreras profesionales no les daban el tiempo para hacer la boda. “Cuando sea el momento especial, creo que los dos tenemos claro lo que queremos, pero también el matrimonio es un tema que quita tiempo, dinero, y ahorita no estamos en eso. Estamos en un momento muy importante en nuestras carreras profesionales y creo que esa es la prioridad ahorita, pero está en planes”, explicó.

La pandemia por el coronavirus retrasó aún más los planes de la pareja durante el año pasado, pero a inicios de este año ambos anunciaron que el 2021 sí iba a ser el año en que la presentadora iba a utilizar su vestido de novia.

