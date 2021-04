Jhonny Rivera vivió dos incidentes con seguidores que lo acosaron para pedirle ayuda

Jhonny Rivera es un cantante de música popular colombiano reconocido por canciones como Mejor Solito, Soy Soltero, Alguien me gusta, entre otras, esta última especialmente porque la canta junto a su hijo Andy Rivera y el famoso Jessi Uribe, novio de Paola Jara. Rivera también es uno de los famosos colombianos que suele compartir a través de su cuenta Instagram con sus seguidores muchos detalles de su vida personal.

Ya son varias las veces que el artista ha mostrado su inconformidad con que las personas se acerquen a su finca pidiendo su ayuda, aunque él suele ayudar a varias personas a través de organizaciones, el cantante se ha declarado cansado de la situación, incluso tuvo que poner un muro en el terreno para evitar a los curiosos. Esta semana, nuevamente Rivera compartió dos historias de personas que lo buscaron pidiendo su ayuda.

El cantante explicó que un joven viajó desde Guadalupe, Huila, para pedirle que le ayudara a triunfar en la música o que le diera trabajo en su casa; sin embargo, como llegó cuando él no lo podía atender, los trabajadores le dijeron que podía hospedarse en un hotel donde, en ocasiones, Rivera atiende a quienes lo buscan.

“El fin de semana vino un muchacho que venía desde el Huila y le dijeron que yo no lo podía atender acá. Que de pronto en el hotel y desde el domingo está allá. Le han dado comida, pero dice que no se va a mover de ahí hasta que yo lo atienda. Esto no puede seguir así”, explicó el artista.

Ante la situación, Rivera fue a atender al joven. Señaló que Cristian, como se llama el muchacho, lo buscó porque “tiene mucho talento y quiere salir adelante”. Entonces, Rivera le ofreció crearle un Instagram para que subiera su contenido y se diera a conocer; sin embargo, el joven tenía problemas para crear contenido, entonces finalmente dejaron un número de celular al que las personas pueden contactarse para ayudarlo.

El joven le dijo que quería trabajar junto a él, pero Rivera le explicó que la situación actual del país era imposible. “Él me dijo ‘no me voy para el pueblo hasta que tenga un trabajo estable. Mientras tanto hago lo que usted pida”, contó Jhonny Rivera.

Al final, el cantante lo convenció de volver a su pueblo, con el compromiso de buscarle alguien que le enseñara más sobre la parte técnica de la música. Por otro lado, envió un mensaje a las personas que le dijeron que estuvo mal haber cedido a la presión para atender al joven, “a las personas que ven mal que lo haya atendido les digo que el problema era grande porque todo el entorno sabía que él llevaba tres días ahí y que no lo había querido atender, entonces era una situación penosa”, explicó.

En las últimas horas, Rivera volvió a referirse al respecto. El cantante aseguró que muchas personas le seguían diciendo que no debió atender al joven, cosa que él aceptó, pero señaló nuevamente que a veces las situaciones se le hacen tan incómodas que tiene que aceptar hablar con quienes lo buscan.

Entonces, Jhonny contó que vivió otra situación parecida en su finca. “Un señor se parqueó afuera de la finca, cerca de dos horas, y decía que no se movía de ahí hasta que yo lo atendiera”, lo que el hombre quería era pedirle prestado al cantante 50 millones de pesos, argumentando que tenía que pagarlos para no perder su finca.

“Si los tuviera, no se los prestaría ni se los regalaría, porque tengo familia con necesidades muy grandes también. Lo que quiero decir es que, yo también paso necesidades, les confieso que estoy metido en préstamos por una construcción que estoy haciendo en la finca que se me está saliendo de las manos”, reveló el cantante.

Jhonny finalizó su mensaje pidiendo a sus seguidores que “no se peguen esos viajes, no hagan esos esfuerzos, no se desgasten de esa manera porque yo no los puedo ayudar”.

