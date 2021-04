Banco pidió disculpas al actor Omar Murillo por actos de racismo

El actor Omar Murillo compartió un video el pasado miércoles 7 de abril, a través de su perfil oficial de Instagram, en el que denuncia haber sido víctima de un acto racista en una sede bancaria, grabación que después eliminó.

El famoso empezó el video resaltando que se encontraba en la entidad bancaria, donde maneja sus ingresos económicos, cuando el celador del lugar se acercó para pedirle que se retirara el sombrero y los lentes de sol, accesorios que son usados constantemente por el intérprete. Para Murillo la petición, ordenada por una funcionaria del banco, fue injusta pues él no era el único en el lugar que tenía este tipo de accesorios.

“Una persona viene especialmente a mí, cuando ve a otros que tienen gorras, y me dice que me quite el sombrero”, explicó el actor, mientras mostraba el interior del lugar y que, efectivamente, en la fila hay un hombre que lleva puesta una gorra. Entonces Murillo dijo que este era “otro acto de racismo y discriminación que debemos terminar, así sea yo actor o no, para cualquier persona, eso no se debe hacer”.

Después de darse a conocer este hecho, la entidad bancaria expresó sus excusas mediante un comunicado ante el acto de discriminación.

”En Davivienda nos preocupamos por la protección de los derechos y libertades sin distinción de raza, color, género, idioma, religión, opinión política, nacionalidad, posición económica, orientación sexual, y estamos comprometidos con el derecho a la identidad”, expreso la entidad.

”Cualquier acto de discriminación es inaceptable, por eso lamentamos la situación. Adoptaremos las medidas necesarias y continuaremos trabajando con los funcionarios con el fin de que hechos como los ocurridos no se vuelvan a presentar”, concluyó.

Murillo compartió el comunicado a través de su cuenta de Instagram y comentó “Dios los bendiga y seguiremos trabajando con la funcionaria no será despedida mi petición fue aceptada”.

Así se presentaron los hechos

En el video que Oscar Murillo compartió con la denuncia mostró específicamente a la mujer que él señaló de dar la orden para que le pidieran que se quitara los accesorios mencionados y la calificó de racista. También detalló que esta sería la primera vez que en Colombia es víctima de un acto racista, acto que en pleno siglo XXI ya debería estar erradicado, señaló el actor.

“Primera vez en Colombia que como actor acabo de recibir, en una institución, un acto de racismo y discriminación, donde la gente me está viendo y sabe que es así”, dijo Omar Murillo mientras mostraba que, efectivamente, portaba un sombrero de color café, su tapabocas y unas gafas de sol en la mano, puesto que se las habían hecho quitar.

El actor Omar Murillo denuncia acto de racismo en un banco

“De verdad, me parece una barbarie. No nos mata el coronavirus, nos mata el racismo como el de esta ciudadana”, exclamó Murillo claramente alterado. Además, aprovechó el video para hacer un llamado “a la no discriminación, no solo para mí que soy una celebridad o actor en este país, sino para miles de negros que son víctimas cada día”, finalizó Murillo.

Aunque el video fue eliminado de su perfil público, varias cuentas de farándula en la red social compartieron la grabación del intérprete. En estas publicaciones varios usuarios han dicho que la reacción de Murillo fue exagerada, puesto que en los bancos existen ciertas normas con respecto al uso de accesorios como sombreros y gafas de sol que deben ser respetadas.

Muchos internautas han resaltado que, por seguridad, en las entidades bancarias prohíben el uso de gorras, sombreros y gafas. “Que exagerado eso no es racismo es políticas de la empresa y en todos los bancos se rigen con esas políticas de seguridad”, “Es cierto lo que no se puede ingresar con gorras ni sombreros pero lo que el dice es qué hay más gente con gorras y se evidencia en el video y solo le dicen a él”, “Se refiere a la discriminación, solo fue a él, al resto no... Ahí no hay igualdad, así que apoyo siempre este tipo de denuncias de actos injustos y discriminatorios”, fueron algunos comentarios realizados por los usuarios de dicha red social.

Sin embargo, lo que Murillo resaltó al inicio de su video es que en el lugar había otras personas con gorras, pero solo le hicieron la petición a él. Por ahora, son más los internautas que apoyan al actor, pero la entidad bancaria no se ha pronunciado al respecto.

