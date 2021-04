“Tengo covid, pero estoy bien”: Andrea Jaramillo, presentadora de Noticias RCN

Andrea Jaramillo Char, presentadora de noticias. Foto: @ajaramilloch

La exreina de Carnaval de Barranquilla (2012) y actual presentadora del noticiero, le contó a todos sus seguidores que es otra de las figuras públicas a las que el covid-19 mantiene aislados, en esta tercer ola del virus.

Jaramillo, por medio de sus redes sociales les confirmó a todos sus seguidores que a pesar que permanecer aislada, para evitar contagiar a su familia y conocidos, mostró cómo celebró su segundo aniversario de bodas con el empresario Felipe Restrepo, quienes con una caja de pizza en mano y desde el balcón reafirmaron que el matrimonio es en la salud y la enfermedad.

Sin besos o abrazos y de la la manera más inusual, la pareja decidió comprar dos cajas de pizza y hacer el balcón de su apartamento el lugar para celebrar los dos felices años de matriminio y convivencia que han tenido.

En el instante, que fue compartido por la presentadora, mostró como ella le recordó a su esposo una de las frases que le dijo el sacerdote en el altar cuando se casaron, “en la salud y enfermedad”, y este es uno de esos bonitos ejemplos de eso, pues en medio del padecimiento de los síntomas, ambos están juntos en esta fecha especial.

“Hoy es nuestro aniversario y nos tocó así. Pin, Pin ¿Qué te dijeron el día que nos casamos? En la salud y en la enfermedad. Tengo Covid, pero estoy bien y así estamos celebrando nuestro aniversario hoy, besos”, manifestó Andrea excusándose por el desorden de su habitación, que se observa a sus espaldas.





Por su parte, el empresario Felipe Restrepo, quien no pudo celebrar cercanamente con su esposa, evocó el momento de su matriminio en redes sociales:

“Dos caras que lo dicen todo! Ahí, hace 2 años, tomamos la mejor decisión de la vida... y para toda la vida que no es lo mismo!”, publicó Restrepo en su Instagram con una fotografía de su matrimonio.

El covid-19 sigue andante, y más de un artista, presentador y persojane del mundo del entretenimiento ha reportado, en las últimas horas, ser positivos del letal virus, que matienen en alerta al mundo.

Uno de esos casos, también es el de la presentadora y compañera de set de Andrea Jaramillo, su colega Ana Karina Soto, pues lastimosamente, su esposo el actor Alejandro Aguilar confirmó que Ana Karina y su hijo Dante, son positivos.

Durante una entrevista con la periodista Tata Solarte en Instagram, el dramaturgo afirmó que la presentadora padeció síntomas de la enfermedad el pasado sábado santo.

De acuerdo con Alejandro, las figuras públicas se contagiaron en sus sitios de trabajo y, subiendo a ‘Patios’ en bicicleta, el actor se sintió agotado. “A Ana Karina le pasó trabajando en el noticiero y a mí en el teatro, trabajando, no rumbeando. Y así, cuidándonos y todo, nos pasa”. La prueba, que se hicieron el lunes posterior a la Semana Santa, todos salieron positivos.

“Dimos positivo, estamos aislados, nos estamos cuidando mucho. Los teatros están con todas las medidas de bioseguridad, pero no dejamos de exponernos. Ana Karina el sábado ya estaba mal, yo la cuidé a ella. El lunes dimos positivo. No quiero hacer un show de esto porque siento que hay familias que la han tenido que pasar muy mal y nosotros no nos podemos quejar”, expresó quien figuró en las pantallas en la famosa novela ‘Pasión de Gavilanes’.

El actor, jocoso, también mostró que los allegados de la pareja y su pequeño hijo les enviaron moringa, planta medicinal que es frecuentemente utilizada para tratar los síntomas de la enfermedad. Incluso, habló del COVID-19 como un “maestro silencioso”.

