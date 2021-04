Lina Tejeiro contó su experiencia con acosadores y apoyó a mujer que denunció a hombre que le mostró su pene

Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una historia donde contó que cuando estaba en el colegio un celador le mostró su pene, y lo mismo le pasó en otro momento de su vida, pero fue un taxista quien en esa ocasión cometió el acoso.

“A mi también me pasó en algún momento de mi vida, un taxista me mostró su pene, y cerca del colegio donde estudié un celador me mostró su pene”, señaló la actriz colombiana.

Esto, apropósito de la denuncia que hizo la usuaria de Instagram @algavejo quien expuso, mediante un video, a un hombre que le mostró su pene mientras se desplazaba en un bus de transporte público en Bogotá.

En dicho video, se ve cómo la mujer pide ayuda de los demás usuarios, que llamen a la Policía. Pero frente a las miradas indiferentes de los pasajeros, la mujer le quita el tapabocas al acosador, en un intento por descubrir al hombre que se esconde al interior del bus.

“No pongo en duda lo que la mujer dice, porque tristemente much@s me están diciendo que es mentira, (acaso no ven como se sube la cremallera?) como se nota que no saben que es vivir con eso”, agregó Tejeiro a su comentario sobre el tema.

El video de la mujer se viralizó durante este 6 de abril en las redes sociales, por lo que la víctima ha recibido mensajes de apoyo, y a su vez ha dado a conocer el rostro del acosador.

Tejeiro también compartió mensajes de sus seguidores, quienes también contaron y denunciaron que fueron víctimas del mismo tipo de acoso en algún momento de su vida.

Lina Tejeiro dice que era una celebridad fastidiosa, pero que decidió cambiar

En una dinámica de preguntas y respuestas con sus fanáticos, la actriz dio varios consejos a sus seguidores y reveló que a lo largo de su carrera actoral ha aprendido a no dejar que la fama se le suba a la cabeza.

Uno de los siete millones de seguidores que tiene la actriz en su Instagram le preguntó si el ser famosa había hecho que ella cambiara su forma de ser o si, por el contrario, siempre ha sido la misma. Tejeiro aseguró que con los años ha aprendido que ser una celebridad “no me hace más que nadie, y he cambiado”.

Lina reveló que esa es la influencia que la fama ha tenido en ella, pero confesó que hace algunos años sí llegó a subírsele a la cabeza. “Los que me conocen desde hace varios años saben que yo antes era bien fastidiosita”, agregó que después de un tiempo entendió que “si doy amor, voy a recibir amor”, por eso decidí cambiar.

Cabe recordar que, Tejeiro es reconocida en redes sociales por responder sin pelos en la lengua a los malos comentarios o simplemente por decir lo que piensa sin importarle el qué dirán, razón por la que algunos internautas consideran que la actriz es grosera con sus seguidores.

En la dinámica, la también modelo reveló su deseo por tener un nuevo amor y volver a sentirse completamente enamorada y amada. Aunque la actriz ha asegurado que disfruta mucho su soledad, el hecho de tener una pareja ya le está haciendo falta.

“Lo extraño y no porque me aburra de estar sola o ya me hubiera metido en otra relación, pero es que rico el parche de novios, de salir de trabajo y decir veámonos, de viajemos”, reveló la actriz, agregando que quisiera volver a tener una persona con quien compartir buenos momentos como idas a cine o a comer luego del trabajo.

Sin embargo, Tejeiro recordó que hay ocasiones en las que las personas por estar comprometidas acceden a cambiar su forma de ser o su esencia, solo porque a su pareja les parece, cosa que ella vivió. “Empieza uno a dejar de ser lo que uno es por ser lo que la persona quiere que sea. En algún momento de mi vida dejé de ser lo que yo era para tratar de llevar una relación estable y por querer agradarle a esa persona, sabiendo que me conoció siendo actriz, vistiéndome como me vestía y hablando como hablaba, pero uno empieza a caer en el error de querer parecer a esa persona”, luego agregó que no lo volvería a hacer, pues espera que alguien la quiera tal y como es.

