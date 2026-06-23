Pacto Histórico pidió reconteo de votos en Ibagué en la segunda vuelta presidencial, pero la comisión local lo rechazó

Pacto Histórico pidió reconteo de votos en Ibagué - crédito Catalia Olaya/Colprensa - @PactoCol/X

La ciudad de Ibagué finalizó el escrutinio correspondiente a la segunda vuelta presidencial tras 18 horas de labor ininterrumpida realizadas por la Comisión Escrutadora Municipal.

Este proceso permitió corroborar la coincidencia entre los datos arrojados por el preconteo y las cifras oficiales recogidas en las actas de escrutinio, evidenciando escasas diferencias entre ambos registros.

En la capital del Tolima, los resultados definitivos otorgaron a Abelardo de la Espriella un total de 176.576 sufragios, mientras que Iván Cepeda Castro acumuló 139.926 votos. La diferencia entre las cifras iniciales y las consolidadas fue mínima, con solo 114 sufragios de variación global tras la verificación.

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El balance incluyó además 5.440 votos en blanco, 3.525 nulos y 226 no marcados. Al comparar estos valores con el preconteo, las alteraciones fueron leves: De la Espriella sumó 107 votos adicionales, lo que equivale al 0,06% del total registrado para su candidatura; Cepeda Castro presentó una disminución de siete votos, correspondiente al 0,005% respecto al primer reporte.

Ibagué concluyó el escrutinio presidencial con mínimas variaciones frente al preconteo - crédito Juan David Duque/REUTERS

Los votos en blanco aumentaron en 15, los nulos disminuyeron en tres y los no marcados se redujeron en diez. Estas modificaciones representaron en conjunto una variación inferior al 0,1% sobre el universo de sufragios consignados inicialmente, lo cual refuerza la confianza en el sistema de conteo preliminar.

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El escrutinio fue acompañado en todas sus fases por el Tribunal de Garantías Electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE), que supervisó el procedimiento para asegurar la transparencia y la legitimidad institucional. Además, participaron representantes de cada campaña presidencial, apoderados legales, testigos electorales y observadores nacionales e internacionales, entre los cuales se encontraron delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.

Durante la audiencia, el Pacto Histórico presentó una reclamación solicitando el reconteo total de las mesas de votación en Ibagué. Esta petición fue rechazada por la Comisión Escrutadora Municipal, motivando la interposición de un recurso de apelación.

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Ahora, esa solicitud deberá ser evaluada por la Comisión Escrutadora General o Departamental del Tolima, cuya instalación está prevista para el martes como parte del calendario electoral.

La Comisión Escrutadora Municipal de Ibagué validó resultados y reforzó confianza en el proceso electoral - crédito Natalia Pedraza/EFE

La presencia de organismos nacionales e internacionales, junto con la participación amplia de actores políticos y sociales, contribuyó a fortalecer la percepción de legitimidad y rigor técnico en el desarrollo del escrutinio en la capital tolimense.

Las autoridades electorales recalcaron que la revisión exhaustiva de las actas, junto con la posibilidad de presentar recursos y reclamaciones, forman parte integral de las garantías procesales previstas para todos los participantes en la contienda.

Alejandro Ocampo pidió conteo voto a voto tras decisión del CNE

El representante a la Cámara y senador electo por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, pidió claridad absoluta en el proceso electoral colombiano luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) descartó la posibilidad de realizar un conteo individual de votos.

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Según Ocampo, existe una diferencia muy pequeña en los resultados y la única manera de garantizar transparencia consiste en permitir la revisión detallada de cada sufragio. “El CNE se equivoca. Necesitamos conteo voto a voto”, reclamó el congresista.

Alejandro Ocampo reclamó revisión exhaustiva de votos tras negativa del CNE - crédito @alejoocampog/X

Durante sus declaraciones, Ocampo cuestionó la postura del presidente del CNE y del procurador, quienes rechazaron la solicitud de escrutar cada papeleta. “No entiendo por qué dicen que no van a contar voto a voto”, expresó.

El congresista advirtió sobre el riesgo de que persista el debate sobre un posible fraude electoral si las autoridades mantienen su negativa: “¿Ustedes quieren acaso que sigamos con el debate del fraude?”.

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El representante subrayó que el país atraviesa un momento de alta polarización y que la única forma de legitimar plenamente los resultados electorales es la certeza sobre la validez de cada voto. “Lo menos que queremos todos es un país polarizado. Y una parte de legitimar una elección es tener la certeza de que se obró bien”, señaló Ocampo.

El congresista instó públicamente al presidente del CNE, al procurador y al abogado y presidente electo De la Espriella a aceptar la revisión exhaustiva de los votos emitidos en el exterior.

“Invito a que los votos internacionales, el escrutinio, sea voto a voto”, reclamó. Para Ocampo, la defensa de mecanismos que dificultan la verificación solo aumenta el desconcierto público: “Lo que estamos viendo es que se defiende el mecanismo, la manera dificultosa de defender un voto”.

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