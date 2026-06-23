Alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia y superintendente de Salud Daniel Quintero chocaron por inspección a la Fábrica de Licores de Antioquia

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia; Daniel Quintero, superintendente de Salud; y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - crédito Colprensa/Alcaldía de Medellín/Colprensa

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; el superintendente de Salud, Daniel Quintero; y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, protagonizaron un cruce de declaraciones tras el anuncio de una inspección a la Fábrica de Licores de Antioquia.

Rendón informó sobre la visita técnica de la Superintendencia Nacional de Salud a la licorera y el anuncio de una revisión similar en la Secretaría de Hacienda departamental.

El mandatario departamental declaró: “A esta hora la Supersalud hace una visita de ‘inspección’ a la Fábrica de Licores de Antioquia y anuncia lo propio a la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia”.

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Andrés Julián Rendón informó sobre la visita técnica de la Superintendencia Nacional de Salud a la licorera y el anuncio de una revisión similar en la Secretaría de Hacienda departamental - crédito @AndresJRendonC/X

Rendón añadió: “Ojalá sea en el marco de la ley y de sus competencias y no se trate de un látigo hostigador y vengador del gobierno nacional por el resultado de las votaciones en Antioquia”.

A los señalamientos respondió el superintendente Daniel Quintero, quien señaló que ejercerá sus funciones de inspección y vigilancia como superintendente de Salud

“Gobernador, ejerceré mis funciones de inspección y vigilancia, como debe ser y hasta el último día de gobierno”, afirmó

A los señalamientos respondió el superintendente Daniel Quintero, quien señaló que ejercerá sus funciones de inspección y vigilancia como superintendente de Salud - crédito @QuinteroCalle/X

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se sumó a la discusión. Escribió: “Gobernador, ya les quedan pocos días a estos bandidos. Petro y el que se robó a Medellín, seguirán instigando a Medellín y a Antioquia”.

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Gutiérrez aseguró que existen 55 imputados por corrupción, incluyendo al jefe de la banda. Añadió: “Y el que firma es una de los investigados por robarse los fondos fijos de la Alcaldía. Sigamos defendido a Medellín y a Antioquia”.

Las declaraciones reflejaron el ambiente de confrontación institucional en Antioquia.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se sumó a la discusión y cuestionó a Daniel Quintero - crédito @FicoGutierrez/X

El procedimiento administrativo coincidió con el periodo de transición del Gobierno nacional y generó un intercambio directo entre los líderes regionales.

Polémica por bonos pensionales

El presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por apropiarse de iniciativas y logros que, según él, corresponden a la gestión del Gobierno nacional.

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Petro afirmó que se habría dado la orden de instalar carteles en los puntos donde se entregan bonos pensionales para adultos mayores, con el objetivo de adjudicar ese beneficio a las autoridades departamentales y municipales, y no al Ejecutivo nacional.

Según el mandatario, la instrucción dirigida a los alcaldes de Antioquia, y también a algunos en Medellín, fue presentarse como responsables de los resultados, aunque el alcalde de Medellín no habría destinado recursos a estas acciones.

Gustavo Petro insistió en que la colocación de anuncios en los espacios de entrega de bonos busca dar el crédito a las administraciones locales por un esfuerzo que, en realidad, proviene del Gobierno central, enfocado en mejorar la vida de las personas mayores.

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Frente a estas declaraciones, el gobernador Andrés Julián Rendón respondió que Antioquia ha conseguido progresar pese a lo que describió como “mentiras” del presidente. Rendón acusó al jefe de Estado de visitar Antioquia solo para hacer promesas que después no se cumplen, mencionando casos como el acueducto prometido para la región de Urabá, que nunca se materializó.

Según el gobernador, el Ejecutivo nacional suele hacer anuncios sin respaldo financiero ni avances concretos, lo que ha generado decepción en diversas comunidades.

Andrés Julián Rendón señaló que al presidente Gustavo Petro supuestamente no le interesa la Universidad de Antioquia, cuestionando a Wilmar Mejía como representante del Consejo Superior de la institución - crédito Gobernación de Antioquia

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sostuvo que Petro actúa “desesperado” y afirmó que solo visita la ciudad para, según su versión, liberar a personas con antecedentes y exhibirlas en actos públicos.

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Gutiérrez sostuvo que tanto Medellín como Antioquia han seguido su curso pese a la gestión del actual presidente, a quien acusó de abandonar a la población de la región durante su mandato.

Finalmente, Gutiérrez exigió a Petro que ofrezca explicaciones sobre su gestión y deje de hacer acusaciones que, a su juicio, no corresponden a la realidad. Ambos líderes regionales coincidieron en que los avances obtenidos en Antioquia y Medellín han sido posibles a pesar de la administración nacional y no gracias a ella.