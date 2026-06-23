Colombia

Blessd lidera los principales listados en las plataformas de música como Spotify, ocupando la quinta posición con su más reciente trabajo discográfico

El paisa, a pesar de enfrentar un proceso judicial en su contra por unas acusaciones que se remontan a 2022, continúa mostrando una carrera en ascenso en el género urbano nacional e internacional

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La gira “El Peor Hombre del Mundo Latam” marca una etapa clave en la carrera de Blessd, quien ha logrado conectar con millones de seguidores a nivel global.
La gira “El Peor Hombre del Mundo Latam” marca una etapa clave en la carrera de Blessd, quien ha logrado conectar con millones de seguidores a nivel global.

El Peor Hombre del Mundo, de Blessd, arrancó con fuerza en su semana de lanzamiento en Colombia con un dato de industria difícil de replicar: ocupó los cinco primeros lugares del Top 50 de Spotify en el país, colocó 9 de las 10 canciones más escuchadas en Apple Music y sumó 53 entradas en rankings internacionales, según el texto fuente.

El empuje del álbum, abreviado como E.P.H.D.M., se tradujo en dominio simultáneo de Spotify, Apple Music y YouTube en Colombia, además de un desempeño que lo ubicó entre los álbumes más escuchados de Latinoamérica.

Ese desempeño se produjo en un contexto de competencia local con lanzamientos vigentes de Maluma y con la unión de J Balvin junto a Ryan Castro, frente a los que el proyecto se impuso en los rankings colombianos, siempre de acuerdo con el material aportado.

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Así va el álbum de Blessd en los principales listados de música - crédito Prensa Blessd

El cuadro informativo quedó definido por una combinación de concentración de puestos en playlists y rankings nacionales, más una expansión regional que lo llevó a aparecer en listados de 16 países.

El mapa de Spotify en Colombia: cinco puestos #1 al #5 y más canciones en el Top 50

En Spotify Colombia, Blessd ocupó de manera simultánea los cinco primeros lugares del Top 50 con “Mente Positiva” (#1), “Qué Lío” (#2), “Agua Bendita” (#3), “Mero Tote” (#4) y “Provócate” (#5).

El dominio del disco se extendió en el mismo ranking con “Lubriderm” (#9), “Sornero” (#10), “Macdonalds” (#11), “Antioquia” (#14), “Dos Amores” (#14), “Alo” (#23), “Que Le Dé” (#24) y “Cigarro” (#27), una concentración que el texto describió como el lanzamiento más escuchado del momento en el país.

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Apple Music Colombia: 9 de las 10 más escuchadas y un Top 10 casi completo

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El Peor Hombre del Mundo es el álbum con el que Blessd la está rompiendo en Spotify - crédito Prensa Blessd

En Apple Music Colombia, el álbum colocó nueve de las 10 canciones más escuchadas del país: “Agua Bendita” (#1), “Mero Tote” (#2), “Mente Positiva” (#3), “Sornero” (#4), “Qué Lío” (#5), “Macdonalds” (#6), “Provócate” (#7), “Lubriderm” (#8) y “Zozo” (#10).

La lista continuó con “Dos Amores” (#11). El único espacio dentro del Top 10 que no perteneció al álbum fue la posición #9, según el texto fuente.

Desempeño regional e internacional: #1 en tres países y 53 entradas en rankings

A nivel internacional, El Peor Hombre del Mundo debutó en el puesto #1 en Colombia, Costa Rica y Ecuador. También registró presencia en los charts de 16 países y acumuló 53 entradas en rankings de Spotify.

El material detalló el reparto por territorios: 14 canciones posicionadas en los charts de Colombia y Costa Rica, 11 canciones en Venezuela, nueve canciones en Ecuador y presencia simultánea en Panamá, Chile, Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y El Salvador.

YouTube y el circuito de video: “Mente Positiva” al #1 en Colombia

El impacto también se trasladó a YouTube, donde “Mente Positiva” alcanzó el puesto #1 entre los videos musicales más populares de Colombia. Otros sencillos del álbum ingresaron rápidamente a las listas de tendencias de la plataforma, de acuerdo con el texto.

En la descripción del proyecto, el material sostuvo que el álbum exploró diferentes emociones, sonidos y colaboraciones sin perder la esencia del artista.

Ilustración de Blessd y Dímelo Jara de pie, mirando al frente, con el edificio gris de la Fiscalía General de la Nación de Colombia detrás de ellos.
Una ilustración muestra al cantante Blessd y a su mánager Dímelo Jara posando seriamente ante la imponente fachada de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Blessd, identificado como Stiven Mesa Londoño, enfrentó en paralelo un proceso penal por presunto secuestro extorsivo agravado junto a su mánager Dímelo Jara, Sebastián Jaramillo Morán, por hechos que habrían ocurrido el 1 de junio de 2022 en un estudio del barrio El Poblado, en Medellín.

Según la Fiscalía General de la Nación, la presunta víctima Andrés Felipe Sánchez, conocido por imitar al cantante Ozuna en el reality Yo Me Llamo, habría sido retenida durante tres horas, agredida físicamente y amenazada con un arma de fuego para obligarla a firmar un contrato que la comprometía a dejar de promocionar eventos con un imitador de Blessd.

El caso se reactivó en 2026 tras una tutela admitida por el Tribunal Superior de Medellín. La audiencia de imputación, programada para el 9 de junio, se aplazó por problemas de salud del juez y se realizó el 11 de junio. Los cuatro imputados —Blessd, Dímelo Jara, la abogada Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda— no aceptaron los cargos.

El 16 de junio, la jueza 17 Penal Municipal de Medellín negó la medida de aseguramiento en centro carcelario solicitada por la Fiscalía al considerar que las pruebas presentadas no alcanzaron el estándar requerido. Tanto la Fiscalía como el representante de la víctima apelaron la decisión. El proceso continuó abierto.

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