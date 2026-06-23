Colombia

Bus que transportaba a varios menores de edad en Cali se volcó: esto fue lo que pasó

Los estudiantes fueron evacuados y varios de ellos trasladados a centros médicos, mientras las autoridades intentan establecer qué provocó el volcamiento del vehículo escolar

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Buseta escolar se volcó en Altos de Meléndez, en el sur de Cali - crédito @radiosupercali/X
Buseta escolar se volcó en Altos de Meléndez, en el sur de Cali - crédito @radiosupercali/X

Momentos de angustia se vivieron en la mañana del martes 23 de junio en el sur de Cali, luego de que una buseta que prestaba servicio de transporte escolar se volcara mientras transportaba a varios estudiantes por una vía del sector de Altos de Meléndez.

El accidente movilizó a organismos de emergencia, unidades de tránsito y personal médico, que acudieron rápidamente al lugar para atender a los ocupantes del vehículo y controlar la situación en una de las zonas de ladera de la capital vallecaucana.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió hacia las 6:58 a. m. en inmediaciones de la carrera 95 Oeste con calle 1B-12. Por razones, que aún son materia de investigación, la buseta de placas VCK 601 perdió el control mientras descendía por la vía, salió de la calzada y terminó volcada sobre uno de sus costados.

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Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales mostraron el vehículo recostado sobre la vía pública, mientras habitantes del sector y organismos de socorro atendían la emergencia, pues debido a que se trataba de una ruta escolar, la preocupación aumentó rápidamente entre familiares y miembros de la comunidad educativa.

La Alcaldía de Cali confirmó que 16 alumnos iban en la ruta accidentada - crédito @radiosupercali/X
La Alcaldía de Cali confirmó que 16 alumnos iban en la ruta accidentada - crédito @radiosupercali/X

Según el balance preliminar entregado por las autoridades, tres menores de edad resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica y ser sometidos a valoración especializada.

Desde la Secretaría de Movilidad de Cali confirmaron la atención de la emergencia y detallaron las labores adelantadas en la zona para garantizar la seguridad de los estudiantes y de los demás usuarios de la vía.

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“Se presenta volcamiento de la buseta escolar de placa VCK 601, en el cual hay tres lesionados menores de edad. En el sitio se encuentran las unidades realizando las tareas de regulación y prestando seguridad vial a los peatones”, indicó el reporte oficial emitido por la entidad.

Mientras los organismos de socorro realizaban la atención de los estudiantes, las autoridades comenzaron a recopilar información para establecer qué provocó el accidente. Una de las hipótesis que cobró fuerza durante las primeras horas apunta a la posible presencia de combustible o aceite sobre el pavimento.

Los bomberos hallaron una mancha de ACPM en la vía donde ocurrió el accidente - crédito @radiosupercali/X
Los bomberos hallaron una mancha de ACPM en la vía donde ocurrió el accidente - crédito @radiosupercali/X

Fue el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali quien informó que durante la inspección realizada en el lugar se encontró una extensa mancha de ACPM sobre la vía, situación que pudo haber afectado la adherencia de los neumáticos y contribuido a la pérdida de control del vehículo.

Los socorristas desplegaron un operativo preventivo para evitar nuevos incidentes en la zona, utilizando material absorbente para neutralizar el derrame y reducir los riesgos para otros conductores.

De manera paralela, la Alcaldía de Cali entregó un balance preliminar sobre los estudiantes que se movilizaban en la ruta escolar. Según la información oficial, en el vehículo viajaban 16 alumnos de la Institución Educativa Oficial La Buitrera, sede San Gabriel.

“Quienes, en su mayoría, no presentan lesiones aparentes. Sin embargo, una estudiante registra afectación en una mano y está recibiendo atención médica; seis estudiantes fueron trasladados para la Clínica Cali y tres para la Clínica Colombia para valoración y seguimiento”, señalaron las autoridades distritales.

Una buseta escolar se volcó en Cali y 16 estudiantes alcanzaron a salir sin heridas graves - crédito @radiosupercali/X
Una buseta escolar se volcó en Cali y 16 estudiantes alcanzaron a salir sin heridas graves - crédito @radiosupercali/X

Los medios locales también confirmaron que las autoridades optaron por remitir a varios estudiantes a centros asistenciales como medida preventiva, con el fin de descartar cualquier complicación derivada del impacto o del volcamiento.

Por ahora, no se reportan víctimas fatales ni lesiones de gravedad, aunque los organismos competentes continúan monitoreando el estado de salud de los menores involucrados.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad también informó que mantuvo personal en el lugar para facilitar la circulación vehicular y evitar congestiones mientras se adelantaban las labores de atención y posterior retiro de la buseta accidentada.

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