Autoridades ofrecen hasta $5 millones por información sobre los ladrones del Starbucks en Bogotá

Starbucks de la 116 con carrera séptima, ubicado en el sector Pepe Sierra de la localidad de Usaquén. Foto: Google, capturada por Pulzo

Sobre las ocho de la noche del pasado 5 de abril, se presentó un robo a mano armada en la cafetería Starbucks de la calle 116 con carrera séptima, un exclusivo sector de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, siete personas fueron despojadas de sus objetos personales y una de ellas resultó herida por un disparo accionado por uno de los atracadores. Entre los objetos robados se encuentran celulares, bolsos y computadores portátiles.

Ante el acto criminal que presuntamente involucró a cuatro ladrones, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció una recompensa de cinco millones de pesos por información que ayude a dar con el paradero de los sujetos. “Invitamos a las víctimas a realizar la respectiva denuncia. Estamos, igualmente, realizando un barrido de cámaras que nos permita individualizar e identificar a estos delincuentes. Ofrecemos una recompensa hasta de cinco millones de pesos a quien nos suministre información que nos lleve a la captura de estos delincuentes”, ofreció el comandante de la Policía en Bogotá, el general Óscar Gómez Heredia.

Todos hacemos parte de la seguridad ciudadana, ayúdenos con información que permita identificar y capturar a los delincuentes que la noche anterior afectaron la tranquilidad en un café del norte de la ciudad.



Línea única: 3057679344☎️



¡Hasta 5 millones de recompensa! pic.twitter.com/KPeWrQQH2R — Mayor General Oscar Antonio Gómez Heredia (@PoliciaBogota) April 6, 2021

Sin embargo, hay un buen indicio por las cámaras de seguridad en el lugar. En el momento, las autoridades se encuentran haciendo la respectiva investigación por medio de las grabaciones y, sobre las armas utlizadas, ya se conoce que se trató de armas de fogueo con las cuales hirieron a uno de los comensales del lugar.

Frente al hecho, una de las personas atracadas, quien prefirió no revelar su nombre, habló con Blu Radio y detalló el momento del atraco que se llevó a cabo en la noche del lunes. El sujeto, quien trabajaba en el Starbucks como barista, dijo que los delincuentes solicitaron directamente los celulares y computadores de los clientes.

“Lo que vemos son unos tipos armados. Yo conté unos cuatro tipos, pero pudieron ser más. Preguntaron por computadores, celulares y robaron a todos los que estábamos ahí. Lo primero que vieron fueron los computadores y los celulares que tenían a la mano”, expresó el hombre a la emisora, quien afirmó que los delincuentes son de nacionalidad extranjera.

“Por el acento y las expresiones que utilizaban eran venezolanos. Se llevaron las cosas de todos. Obviamente nos botamos al piso, salieron en motos y ya en ese corre, corre, se escucharon unos disparos al final porque salieron unos muchachos a tomar el número de placa de las motos y ellos les fueron disparando”, dijo, sobre el atraco que resultó en uno de los clientes heridos, quien según los primeros reportes se encuentra bien de salud.

Además, confirmó que el artefacto con la que intimidaron e hirieron no era una arma letal. “Aparentemente no eran armas de fuego normales, eran armas de fogueo y finalmente no paso a mayores en heridos, pero si es terrible la inseguridad en este sector”, dijo el trabajador de la cadena estadounidense de cafeterías.

Cuando es cuestionado sobre la frecuencia de los robos en la zona del norte de Bogotá, el sujeto dijo que era normal que algunas personas llegaran a pedir limosnas y que el área está fuertemente resguardada. De acuerdo con la víctima, en conversación con la emisora, a él le robaron un computador avaluado en cerca de cuatro millones de pesos.

Ante el crecimiento de crímenes con armas de fogueo traumáticas en el medio, la alcaldesa Claudia López ya solicitó al Ministerio de Defensa, en cabeza de Diego Molano, regular la compra y venta de este tipo de armas. Es decir, aquellas que disparan una munición no letal, pero causan daño físico, utilizadas por bandas delincuenciales en Bogotá. Sus balas suelen ser de goma o diábolos.

SEGUIR LEYENDO: