Investigan a oficial del Ejército que habría hecho tomar orines a soldados en Medellín

A través de redes sociales se conoció una denuncia de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares que señalaron a la subteniente Kelly Polo de presuntamente haber obligado a un grupo de soldados del Batallón de Apoyo No. 4 en Medellín a tomar orines. Al parecer la mujer los habría puesto a beber agua de manera excesiva y por un rato no los dejó ir al baño.

Tras esta denuncia, este lunes el Comando de la Séptima División del Ejército Nacional informó que la mujer tiene abierta una indagación disciplinaria desde el 24 de marzo de 2020 y que hace poco fue citada a audiencia donde se le formularán cargos por los hechos señalados. “La oficial se encuentra actualmente cumpliendo actividades de carácter netamente administrativas”

El llamado lo hizo el Sargento en retiro Alexander Chala a través de su cuenta de Twitter: “En marzo de año pasado la Subteniente Kelly polo, castiga a un grupo de 10 soldados poniéndolos a orinar en sus propios jarros y los obliga a tomar su orina, mientras se reía, sucedió en el BASER 4 Medellín, ¿por que no le abrieron un proceso?”

En marzo del 2020 en el baser 4 de la ciudad de medellin, un grupo de soldados regulares de dos meses de incorporados son obligados a tomar de su propia orina como metodo de castigo ordenado por la subteniente Kelly polo y son obligados a guardar silencio. @COMANDANTE_EJC pic.twitter.com/hYV8MuMBCp — 🇨🇴SARGENTO(RA)EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA🇨🇴 (@SARGENTOCHALA) April 4, 2021

Por su parte la Séptima División del Ejército dijo que la investigación contra la oficial seguirá su curso atendiendo las garantías y etapas procesales fijadas en la Ley.

Chala fue la misma persona que reveló el video de María Fernanda Mejía, hija del coronel Beimar Mejia, en el que abofeteó a un soldado por no dejarla entrar a un espacio del Ejército. La misma agresora del soldado le exigió que eliminara el video de su cuenta de Twitter, porque le estaba ocasionando un daño muy grande a la imagen de su padre.

“En la noche del domingo 28 de marzo, recibí una llamada de la señora María Fernanda Mejía, hija del coronel del Ejército Beimar Mejía Pérez. Esta persona se comunicó con el fin de pedirme que baje los videos que publiqué en mi cuenta de Twitter, o de lo contrario me veré inmerso en acciones legales porque, según ella, yo no me imagino el daño tan grande que le estoy causando a su núcleo familiar”, contó en un video que publicó el sargento (r) en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el suboficial retirado del Ejército se negó porque con la filmación se estaba evidenciado una realidad que hay al interior de las Fuerzas Militares y era el maltrato que tiene que padecer los soldados que son de orígenes humildes.

“Le dije que no, que no iba a bajar ningún video que simplemente estaba mostrando una realidad, una realidad que ocurre con frecuencia en las instituciones, una realidad que muchos deben conocer”, le contestó. De acuerdo con el relato de Chala Saénz, la mujer se molestó bastante con su negativa y lo acusó de estar recibiendo dinero para causarle ese daño a la imagen de su padre, a lo que el suboficial (r) le contestó que ni siquiera conocía a ese oficial.

“Esta persona se indignó, me dijo que era un arribista, que como mínimo me estaban pagando por realizar esta clase de publicaciones, que le estaba haciendo un gran daño al buen nombre de su padre. Fui muy claro con ella, yo no distingo al coronel (…) estoy mostrando una agresión por parte de la hija de un oficial del Ejército a u soldado de Colombia”, agregó Chala Saénz.

La controvertida agresión ocurrió el pasado sábado 27 de marzo, hacia las 5 de la mañana, cuando la mujer queda registrada en el video.

