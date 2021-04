Críticas a Luisa Fernanda W por foto que revelaría que no tiene el cuerpo que presume en redes sociales

Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W, conocida instagramer e influencer colombiana, se propuso hace algunos meses recuperar la esbelta figura que tenía, luego de dar a luz a su hijo Máximo, que concibió junto al cantante Pipe Bueno.

Debido a esto, la influencer se ha dedicado a subir contenido mostrando su alimentación y ejercicios físicos. Pero recientemente se hizo viral una foto de Twitter donde, según los seguidores, no se le ve el cuerpo que tanto muestra en redes sociales.

Algo que llamó la atención de la imagen es que el no se le ve el abdomen plano, sino una pequeña barriga, muy similar a la que tenía al principio del embarazo.

En cuanto a las críticas, Luisa Fernanda W dijo que se encomienda a Dios y con oraciones se tranquiliza para asegurarse de no tomarse las cosas personales.

Hace algunos días, W dejó un mensaje de superación en esta publicación en la que expresó: “Céntrate en ti mismo. Vuélvete más productivo y practica el amor propio, cuánto más haces, menos te preocupa la compañía de otros”, indicó en su cuenta de Instagram.

Dicha publicación ya cuenta con más de 269.000 likes y miles de reproducciones. La polémica artista se demostró en un pequeño bikini negro, el cual deja ver su llamativa cola y envidiable abdomen tras pasar solo cinco meses del nacimiento de su hijo, Máximo Bueno.

En todo el contenido compartido por la youtuber da cuenta de lo disciplinada que es para el ejercicio y lo mucho que se cuida luego del nacimiento de su hijo. Entre los comentarios de los usuarios se pueden ver elogios a su figura y forma de sentirse.

“Cómo no va a tener semejante amor propio, con tremendo cuerpon que tiene”, indicó una usuaria. Otra agregó: “Este es el resultado de recibir tanto odio, ahora Luisa es más fuerte y plena que nunca”. Más de uno cataloga su belleza como un auténtico “Cuerpower”.

Luisa ha mantenido al tanto a sus seguidores de todo el proceso de cuido del cuerpo que ella se realiza.

“Este proceso de recuperar mi figura comenzó desde mi embarazo. Es decir, yo fui una mujer embarazada que escuchó sus antojos, que comí lo que quise, pero aclaro que bajo las indicaciones de mi doctor (...). Y también durante hice ejercicios, pero ojo, cosas que pudiera hacer una mujer embarazada, y todo fue guiado”, explicó desde sus redes sociales.

Luisa Fernanda W respondió a quienes la criticaron por “tener mala mano” con Pipe Bueno

Recientemente, la creadora de contenido volvió a habilitar la casilla de preguntas en las historias de su cuenta oficial de Instagram, para que sus seguidores indagaran sobre lo que quisieran y charlaran un poco de forma virtual. Como era de esperarse, no faltó el comentario que la tildó nuevamente de ser la responsable de los supuestos cambios físicos que ha tenido el cantante.

“¿Qué le hiciste al pobre Pipe? Mujer, qué mala mano tienes. Pareces mototaxi”, escribió una persona en este espacio, donde la joven no dudó en responder con un contundente mensaje.

La reconocida influenciadora respondió y decidió darle un giro a esta crítica.

“Si tener mala mano es tener una familia estable, ser exitosos en nuestro trabajo, tener un hijo maravillosamente precioso, estar felices, pues amigas entonces que todas tengan mala mano y ojalá encuentren a esa persona que tiene mala mano para que esos deseos se les hagan realidad y sean exitosos”, expresó la madre de Máximo.

Asimismo, afirmó: “Uno no todos los días está en su mejor versión, hay días en los que uno amanece hecho un po... uno no siempre tiene que estar como un postre. Y esa foto que anda rondando por ahí fue de un día de una trasnochada tan brava con el niño, el trabajo, pero esas son cosas que la gente no entiende. La gente solo busca criticar”.

