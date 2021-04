“Lo amo, lo respeto y que siga creciendo”: lo que opina ‘Epa Colombia’ de ‘La Liendra’

Por medio de su cuenta de Instagram, ‘Epa Colombia’ decidió dar a conocer su opinión sobre ‘La Liendra’, este 5 de abril. En las historias, la bogotana expresó palabras positivas sobre el youtuber, dejando claro los rumores sobre una mala relación luego de que el joven se sometiera a un juego de elecciones junto a Mateo Carvajal y allí se dirigieran de forma despectiva hacia ella.

“Yo no opino nada, a mí La Liendra me ha ayudado muchísimo con sus concursos, cada vez que yo ingreso a un concurso de él, yo vendo el triple de queratinas, es un hombre muy trabajador. Lo amo, lo respeto y que siga creciendo”, afirmó Epa en la red social.

Tras su respuesta, varios seguidores la llenaron de elogios y felicitaciones por la manera en que se dirigió hacia él.

Pero la pregunta a la influenciadora sobre ‘La Liendra’ no fue casualidad, pues hace unos días Yina Calderón abrió la sección de preguntas de su cuenta de Instagram para que sus seguidores le propusieran algún personaje famoso sobre el cual ella daría su opinión. Durante la dinámica, la exprotagonista dijo que ‘La Liendra’ le generaba “como fastidio”, sensación que, añadió, le despertó luego del video en el que el ‘influenciador’ se burló de ella.

“Desde que se refirió a mi de una manera despectiva, de mi y de otras personas, me genera como fastidio”, señaló Calderón.

Y continuó acusando de infidelidad al influencer, afirmando que coqueteaba con una amiga de ella pese a que se encuentra en una relación.

“Aparte de eso le coquetea a una amiga mía diciéndole cosas calientes y subida de de tono, después de que tiene novia entonces tampoco me genera confianza”, apuntó la empresaria de fajas.

Pero el comentario no quedó ahí, pues Mauricio Gómez, compartió en sus historias de Instagram un video en el cual no mencionó nombres ni etiquetó a alguien, y señaló que las personas deberían hacer contenido sin necesidad de hablar de otros, la publicación fue posteriormente borrada.

Sin embargo, Yina se lo tomó personal y respondió a lo que para ella fueron indirectas. La influenciadora recordó que el que comenzó con los insultos fue él y que lo que ella publica es decisión suya y de nadie más.

“Así como él hace lo que quiera en su Instagram, en el mío yo hago lo que yo quiera […] Cada quien hace con su vida lo que quiera. Yo no me estoy metiendo con él, él fue el que se metió conmigo hace unos días cuando de una manera despectiva hablo de mí, de Epa y de Luna Gil”, expresó la huilense.

Y en su respuesta continuó amenazando a “La Liendra” con hacer publicas las supuestas pruebas de infidelidad que tiene en su poder.

“Yo tengo los pantallazos donde usted, señor Mauricio, le está coqueteando a mi amiga. Entonces, como tiene rabo de paja, mejor quédese calladito y no se acerque al fuego. Mi intención no es dañarle el noviazgo, para nada, pero mejor, vea, bebé, calladito. Dejemos el tema hasta ahí, no se pronuncie más. Borró la historia porque tiene rabo de paja”, enfatizó.

Finalmente, la influenciadora aseguró que “yo no tengo necesidad de inventar nada, él sabe perfectamente que le coquetea a mi amiguita y de una manera explícita. Entonces, mejor silencio, no voy a hablar más, yo creo que el señor tampoco porque tiene rabo de paja”, agregó.

