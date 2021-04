Cundinamarca tendrá toque de queda a partir del 6 de abril

Este lunes 5 de abril, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, anunció que el departamento tendrá un nuevo toque de queda que regirá en todo el departamento desde la media noche hasta las 5 de la mañana, a partir de este martes 6 hasta el lunes 19 de abril.

Cundinamarca sigue dando parte de tranquilidad pero no de confianza. Somos el primer departamento en <b>vacunación contra la c ovid-19</b> y hoy registramos una ocupación de camas de Cuidados Intensivos del 44 %. Sin embargo, no podemos confiarnos, debemos seguir implementando acciones para evitar un tercer pico de contagio en nuestro departamento. De la mano de los 116 alcaldes <b>y alcaldesas de nuestro territorio implementaremos el toque de queda</b> entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana desde el 6 hasta el 19 de abril.