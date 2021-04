El emotivo mensaje en pleno camerino de Millonarios como apoyo a Fredy Guarín

Previo al partido de este sábado 3 de abril, Millonarios - Tolima, el equipo capitalino realizó un homenaje a los miembros ausentes, entre los que se encuentra Fredy Guarín debido a situaciones personales que lo mantienen alejado de las canchas.

En el camerino de la casa, antes de salir al campo del Estadio El Campín, los jugadores de Millonarios se reunieron para salir a buscar los puntos necesarios para la clasificación y así motivar el reintegro de quienes no pudieron acompañarlos.

En medio de un círculo, el capitán David Macallister Silva se postró de rodillas, tomó un balón entre sus manos y los demás se unieron tocando la pelota y su espalda, ya vestida con la camiseta albiazul para salir a la cancha.

El emotivo momento se realizó para motivar a los jugadores y aprovechar la ocasión para enviar un mensaje a Andrés Felipe Román, quien se encuentra a la espera de resultados médicos para definir su futuro deportivo; y a Fredy Guarín en medio de los difíciles momentos personales que atraviesa.

“Es hoy, es hoy nuestra oportunidad. Por nuestras familias, por nosotros, por nuestra gente, por nuestros amigos y compañeros. Por Fredy, por Román, por los que no están acá. Vamos a clasificar para esperarlos, para que todos vayamos a las finales”, dijo con ahínco Macallister.

El apoyo a sus compañeros permanece vigente, pero el objetivo del combinado se vio nublado debido a que Millonarios no logró los tres puntos para asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Liga BetPlay.

El encuentro terminó con un empate sin goles, por lo que ‘Los Embajadores’ permanecen en la sexta posición con 27 puntos. Restan dos partidos para lograr el objetivo, el clásico frente a Santa Fe y el duelo con el Deportivo Cali que podrá disputar en casa.

Alberto Gamero, el técnico del equipo capitalino, se refirió este domingo en rueda de prensa al resultado. Afirmó que mantiene la esperanza en la clasificación y se sumó a los mensajes de apoyo hacia Guarín.

“Fue un partido duro porque encontramos un equipo que se defendió bien. Me gustó que no hubo desespero y creo que la tranquilidad que tuvimos para elaborar nos llevó a buscar espacios que ellos nos dejaran. El equipo salió a la cancha a ganar el partido y a tratar de clasificar, todavía nos quedan dos partidos importantes y tenemos la posibilidad de estar en esta liguilla”, afirmó el director de Millonarios según reportó Antena 2.

Gamero inició su intervención con una referencia al homenaje que rindieron en el camerino. “Aprovechar esta oportunidad para dirigirme a uno de nuestros hijos, a Fredy Guarín, queríamos darle un triunfo, no se pudo, pero le mando mucha fuerza, voluntad y tranquilidad; acá te estamos esperando”, aseguró.

Tras los rumores de la renuncia de Guarín al combinado, poco más de tres meses después de su contratación, el mediocampista se vio involucrado en una riña familiar que le causó heridas y dos multas que impuso la autoridad, por cerca de 500 mil pesos, en su contra.

El lamentable hecho se presentó en la mañana del pasado jueves 1 de abril. Según confirmó en rueda de prensa el mayor general, Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, el volante fue detenido por uniformados de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá tras protagonizar un escándalo en la casa de algunos de sus familiares.

Vargas señaló que, al llegar, los policías encontraron “unas lesiones personales al interior de una vivienda donde estaba Fredy Guarín protagonizando una riña contra sus padres”.

En su declaración, el director de la Policía agregó que fueron los mismos padres de Guarín los que pidieron asistencia para que el futbolista fuera conducido por su comportamiento, que desató la riña.

Tras las fuertes críticas que desató el hecho en redes sociales, Pauleth Pastrana, novia del futbolista, decidió romper silencio y le envió un mensaje a aquellas personas que se han encargado de juzgar a Guarín sin conocer el trasfondo.

“No hables de lo que no viste, ni condenes lo que tú no has sentido. Cada uno sabe el dolor que carga, el peso que lleva, la dificultad que pasa y las luchas que enfrenta. Todos tenemos nuestra propia historia de vida, que no corresponde ser juzgada por quien no la vivió”, escribió la veterinaria junto a una foto donde se ven sus manos agarradas a las del jugador del millonarios.