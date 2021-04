“Ayer fue un día más duro de lo acostumbrado en las tormentas políticas de la vida pública”: Sergio Fajardo

En la foto: Sergio Fajardo. (Colprensa - Sergio Acero)

Luego de que la Fiscalía le imputara cargos por presuntas irregularidades en un contrato autorizado durante sus funciones como gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, a su manera, expresó lo que sintió por la acusación, definiéndola dentro de lo que fue uno de sus días más duros en su trayectoria política.

Los cargos imputados por el ente investigador son peculado agravado por apropiación en favor de terceros y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. La Fiscalía señala que hay evidencias suficientes para determinar que no hubo “un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera” así como “tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario”.

Por lo que Fajardo decidió escribir una nota manuscrita, que compartió con sus seguidores en dicha red social en la que, pese al impacto sentido por las imputaciones de la Fiscalía, intentó compartir ‘serenidad y prudencia’ en los resultados por venir.

Estas fueron sus palabras:

Sergio Fajardo escribió, de puño y letra, un mensaje sobre las imputaciones hechas contra él por la Fiscalía. Crédito Sergio Fajardo

Reacciones acerca de la imputación a Fajardo

Los estamentos políticos del país, sin importar diferencias ideológicas, manifestaron rechazo por las imputaciones de la Fiscalía contra Sergio Fajardo.

Presentamos las más destacadas de personajes de la vida nacional.

Santiago Londoño, exsecretario de Gobierno de Fajardo, se refirió a la situación que enfrenta el exmandatario.

“A Fajardo lo están acusando por no prever cómo se iba a mover el dólar, cosa que no hace ni el Banco de la República ni los analistas más encopetados, precisamente porque es una variable tremendamente compleja y volátil. No se le puede pedir a una persona, mucho menos para acusarla penalmente, que supiera de antemano cuál iba a ser la relación entre el peso y el dólar”, indicó el exfuncionario al medio.

El exfuncionario relacionó la decisión tomada por la entidad con las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de 2021, que afectaría la imagen anticorrupción que ha liderado Fajardo durante años.

Por su parte, la cabeza de la coalición ‘Pacto Histórico’ Gustavo Petro, afirmó que espera que el candidato presidencial pueda librarse muy pronto de dicha investigación.

“A pesar de todo, espero que Fajardo salga bien librado de esta acusación. No suena bien que a meses de una elección presidencial la fiscalía meta mano. La sustentación de la acusación debe ser mirada a profundidad por todos los abogados y abogadas demócratas del país”, publicó en su cuenta de Twitter Petro.

Asimismo, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa indicó en su red social que esta determinación por parte de la Fiscalía es una peligrosa decisión para la democracia, con miras a las elecciones del 2022.

“Apostaría que Fajardo solo hizo lo que le recomendaron su Secretario de Hacienda y técnicos. Y por lo que dice la prensa, nadie robó un peso. Parece más una discusión técnica y legal, que un delito”, manifestó el exmandatario capitalino.

De otra parte, Humberto de la Calle anunció que llevará a cabo una movilización como forma de respaldo al candidato presidencial.

“Encabezaremos una gran movilización exigiendo garantías para Sergio Fajardo, tanto de los organismos nacionales como internacionales. Aquí necesariamente y rápidamente tiene que brillar la Justicia. Confiamos en él y en que la Fiscalía y la Corte Suprema actúen cuanto antes”, señaló de la Calle a través de su Twitter.