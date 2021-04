Mujer que abofeteó soldados, ahora le exige a un tuitero borrar los videos en los que se ve la agresión

La mujer le exigió que retirara el video de Twitter porque le estaba provocando un daño a la imagen de su padre, un coronel del Ejército. Foto: Captura de pantalla

El pasado domingo se conoció un video en el que una mujer, en aparente estado de embriaguez, abofetea a un soldado que le impide el ingreso al Cantón Norte del Ejército, en la localidad de Usaquén.

El hecho ocurrió en horas de la noche y quedó registrado en un video de celular que el sargento (r) Alexander Chala Saénz, un tuitero crítico de los abusos de autoridad al interior de las Fuerzas Militares, publicó en su cuenta de Twitter.

Ahora la misma agresora del soldado, que Chala Saénz identificó como María Fernanda Mejía fue identificada la mujer, hija del coronel Beimar Mejia Pérez, le exigió que eliminar el video de su cuenta de Twitter, porque le estaba ocasionando un daño muy grande a la imagen de su padre.

“En la noche del domingo 28 de marzo, recibí una llamada de la señora María Fernanda Mejía, hija del coronel del Ejército Beimar Mejía Pérez. Esta persona se comunicó con el fin de pedirme que baje los videos que publiqué en mi cuenta de Twitter, o de lo contrario me veré inmerso en acciones legales porque, según ella, yo no me imagino el daño tan grande que le estoy causando a su núcleo familiar”, contó en un video que publicó el sargento (r) en su cuenta de Twitter.

En ocasiones hay muchos que creen que uno está solo. pic.twitter.com/W3Sr6CGOwI — 🇨🇴SARGENTO(RA)EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA🇨🇴 (@SARGENTOCHALA) March 29, 2021

Sin embargo, el suboficial retirado del Ejército se negó porque con la filmación se estaba evidenciado una realidad que hay al interior de las Fuerzas Militares y era el maltrato que tiene que padecer los soldados que son de orígenes humildes.

“Le dije que no, que no iba a bajar ningún video que simplemente estaba mostrando una realidad, una realidad que ocurre con frecuencia en las instituciones, una realidad que muchos deben conocer”, le contestó.

De acuerdo con el relato de Chala Saénz, la mujer se molestó bastante con su negativa y lo acusó de estar recibiendo dinero para causarle ese daño a la imagen de su padre, a lo que el suboficial (r) le contestó que ni siquiera conocía a ese oficial.

“Esta persona se indignó, me dijo que era un arribista, que como mínimo me estaban pagando por realizar esta clase de publicaciones, que le estaba haciendo un gran daño al buen nombre de su padre. Fui muy claro con ella, yo no distingo al coronel (…) estoy mostrando una agresión por parte de la hija de un oficial del Ejército a u soldado de Colombia”, agregó Chala Saénz.

El antiguo uniformado señaló también en su video que el soldado agredido era muy seguramente una persona de origen humilde.

Los soldados en Colombia no solo deben aguantar el abuso y las humillaciones de sus superiores, sino también la de las esposas e hijos de estos comandantes, ella es la hija del Coronel mejia Pérez beimar, quien en estado de embriaguez cachetea a un soldado @COMANDANTE_EJC pic.twitter.com/6lgres92i8 — 🇨🇴SARGENTO(RA)EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA🇨🇴 (@SARGENTOCHALA) March 28, 2021

“Un soldado que es de las clases más pobres de este país, de una familia humilde, que no es de estrato 4, 5 o 6. Le manifesté que aquí el problema radicaba en que si hubiera sido al contrario, si el soldado la hubiera agredido, él estaría detenido y su familia escondiéndose”, concluyó el video.

La controvertida agresión ocurrió el pasado sábado 27 de marzo, hacia las 5 de la mañana, cuando la mujer queda registrada en el video.

Allí se le aprecia recostada sobre unas rejas, viendo su celular, mientras al menos 6 soldados le impiden el paso. En un momento la mujer intenta pasar la barrera humana y es cuando uno de los militares le dice que no puede pasar.

“¿Por qué?, ¿porqué soy civil?, ¿soy civil?”, se escucha la voz de la mujer en tono de reclamo, mientras se dirige a otro soldado, al que termina pegándole una cachetada.

Los videos de la bochornosa situación tienen más de 18.000 reproducciones en la cuenta de Twitter del sargento (r) Chala.