La historia del préstamo que tiene en problemas a Sergio Fajardo

Fiscalía imputará cargos al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo.

Sergio Fajardo deberá responder por anomalías en un contrato que implicó el desembolso de 77 millones de dólares, así lo indico la Fiscalía General de la Nación, la cual señaló que es consecuencia de errores en un contrato en el 2013, que cometió el exgobernador de Antioquia y actual candidato presidencial.

Según un comunicado del ente acusador, se obtuvieron elementos materiales de prueba que dan cuenta de la supuesta irregularidad en un contrato de empréstito o préstamo, suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca S.A.

De acuerdo con lo explicado por el ente acusador, al momento de dicho desembolso, en 2013, el dólar tenía un costo de 1.926 pesos, ya en 2015 el valor superaba los 3.140 pesos, lo cual, dicha obligación interna contraída en dólares, originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos.

Según las redes sociales de la Fiscalía, en los análisis técnicos, financieros y jurídicos evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera y que tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar.

Además de lo ya presentado por la Fiscalía, de acuerdo con la Revista Semana, la institución indaga sobre los presuntos nexos que tendría la secretaria de hacienda de ese entonces Escobar Navarro con Helm Bank, una institución que fue absorbida por Corpbanca, con la que se hizo el préstamo para Antioquia. La funcionaria tenía acciones en Helm Bank, y los investigadores buscan establecer si en dicha operación crediticia con Corpbanca hubo algún conflicto de intereses y un favorecimiento.

Frente a esto, la exsecretaria aseguró a la revista colombiana que “estamos esperando la imputación formal para entender bien de qué se tratan los cargos antes de dar declaraciones”.

Esto lo habría denunciado, Adolfo León Palacio Sánchez (quien estuvo en el gabinete del gobernador Luis Pérez), que envió una carta a la Fiscalía en marzo de 2016, pidiendo al organismo investigador que indagara por la operación del gobernador Fajardo con Corpbanca.

Según denunció “ningún tipo de cobertura al riesgo cambiario, bajo el supuesto de cero devaluación durante la vigencia del crédito”. Palacio le pidió al ente revisar el contenido de un acta de una reunión del Comité Financiero y de Tesorería, del 13 de agosto de 2013, en la que se habría decidido la polémica operación con Corpbanca.

Adicional a esto, le aseguró al ente acusador que en el empalme, por parte de la administración de Fajardo, no se entregó la política cambiaria que justificara el endeudamiento en dólares “ni las razones financieras para contraer dichos créditos en una moneda diferente a la moneda de sus ingresos”.

Sin embargo, en contraste a la denuncia, tanto el Ministerio de hacienda como la Contraloría Departamental de Antioquia respaldaron el proceso y lo conocían de acuerdo con documentos publicados con Blu Radio.

Reacciones

La reacción por parte del actual candidato presidencial en sus redes sociales demostró una posición frentera ante las acusaciones y destacó que está a la espera del llamado de la entidad para aclarar dicha investigación.

“En espera que la FGN me cite para entender la imputación. Como siempre, listo para responder por mis actuaciones, pero pediré formalmente al Fiscal General que presida un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia de esta imputación”, publicó Fajardo en su cuenta de Twitter.

Este miércoles, Santiago Londoño, exsecretario de Gobierno de Fajardo, en diálogo con Blu Radio, se refirió a la situación que enfrenta el exmandatario.

“A Fajardo lo están acusando por no prever cómo se iba a mover el dólar, cosa que no hace ni el Banco de la República ni los analistas más encopetados, precisamente porque es una variable tremendamente compleja y volátil. No se le puede pedir a una persona, mucho menos para acusarla penalmente, que supiera de antemano cuál iba a ser la relación entre el peso y el dólar”, indicó el exfuncionario al medio.

El exfuncionario relacionó la decisión tomada por la entidad con las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de 2021, que afectaría la imagen anticorrupción que ha liderado Fajardo durante años.

Por su parte, la cabeza de la coalición ‘Pacto Histórico’ Gustavo Petro, afirmó que espera que el candidato presidencial pueda librarse muy pronto de dicha investigación.

“A pesar de todo, espero que Fajardo salga bien librado de esta acusación. No suena bien que a meses de una elección presidencial la fiscalía meta mano. La sustentación de la acusación debe ser mirada a profundidad por todos los abogados y abogadas demócratas del país”, publicó en su cuenta de Twitter Petro.

Asimismo, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa indicó en su red social que esta determinación por parte de la Fiscalía es una peligrosa decisión para la democracia, con miras a las elecciones del 2022.

“Apostaría que Fajardo solo hizo lo que le recomendaron su Secretario de Hacienda y técnicos. Y por lo que dice la prensa, nadie robó un peso. Parece más una discusión técnica y legal, que un delito”, manifestó el exmandatario capitalino.

Y así continúan las reacciones, incluso, en las últimas horas Humberto de la Calle anunció que se llevará acabo una movilización como forma de respaldo al candidato presidencial.





