Petro envió mensaje por WhatsApp en el que asegura que en el voto de la gente “está la posibilidad de ampliar” su legado: “Salga a votar”

El presidente instó a la ciudadanía a participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programadas para el 21 de junio - crédito Gustavo Petro/Canal de WhatsApp/Montaje Infobae Colombia

A nueve días de las elecciones presidenciales en Colombia (segunda vuelta), en la que los candidatos Iván Cepeda Castro y Abelardo de la Espriella se enfrentarán por ocupar el cargo más importante del país, el primer mandatario Gustavo Petro envió un mensaje a los ciudadanos a través de su canal de WhatsApp. En un primer audio que compartió, expuso algunos de los logros que alcanzó en su mandato, que está próximo a terminar.

“Hoy quiero darle una buena noticia a todas y todos colombianos y colombianas. Cerca de cuatro millones de personas han salido de la pobreza monetaria en los cuatro años de nuestro Gobierno. Aún nos faltan los meses del salario vital, que es 2026. Este es nuestro mayor logro, legado de dignidad para todas y todos ustedes”, indicó el jefe de Estado en la grabación.

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En un segundo audio, explicó que este resultado obedece a la implementación de una política social “exitosa”, que se centró en la protección de los niños, niñas y adolescentes, así como en la de las mujeres cuidadoras, las madres que crían a sus hijos solas, las personas mayores, la población trabajadora, la juventud y la fuerza pública.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la ciudadanía puede decidir en las urnas si su legado continúa o no - crédito Luisa González/Reuters

Adicionalmente, involucrándose en el tema electoral, el presidente instó a los colombianos a ejercer su derecho al voto el 21 de junio y a tener en cuenta los avances alcanzados durante su administración al momento de elegir entre los dos aspirantes que se disputan su cargo.

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“Con el legado de dignidad que les hemos presentado aquí, la invitación que hago al pueblo colombiano es que salga a votar por millones, sabiendo que no vamos a perder estos logros. En su voto está la posibilidad de ampliar este legado y construir en verdad una Colombia justa, sin pobreza, bella, hermosa donde la paz sea posible”, dijo el mandatario.

Y, aunque en ningún momento mencionó a alguno de los candidatos presidenciales que irán a la segunda vuelta, el aspirante que se acerca a su proyecto político de izquierda y que lo ha dicho abiertamente es el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico. Por su parte, el abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, representa a la derecha política y se ha mostrado como opositor de la actual administración.

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La presunta participación en política del presidente

El presidente Gustavo Petro tieve varias investigaciones po presunta participación en política - crédito @Registraduria/X

Este tipo de declaraciones del jefe de Estado han generado controversia porque, pese a que no suele hacer alusión directa a alguna de las candidaturas, algunos las consideran como un acto de participación indebida en política. Sin embargo, en una ocasión sí se refirió específicamente al aspirante Iván Cepeda en una publicación que hizo en X, en la que desmintió señalamientos que surgieron contra el congresista.

“Iván Cepeda nunca ha pertenecido a organización armada alguna en su existencia y de joven vio a su padre, senador de la república de la UP, caer asesinado bajo balas del mismo Estado (sic). Más que yo, ha participado en ayudar a construir la paz de Colombia y es víctima de la violencia y no victimario”, señaló.

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Publicación del presidente Gustavo Petro en X en la que defiende al senador Iván Cepeda y rechaza señalamientos que lo vinculan con la guerrilla - crédito Gustavo Petro/X

Actualmente, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes tiene al menos 10 procesos abiertos en contra del jefe de Estado por esa posible conducta indebida. Una de las indagaciones derivó en un decreto de suspensión provisional del presidente Gustavo Petro, impulsada por la presidenta de la comisión, Gloria Arizabaleta.

Sin embargo, ese documento nunca fue radicado oficialmente, pero “se filtró”. Y, en medio de la polémica que se generó al respecto, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación a la congresista por haber firmado el decreto de suspensión del mandatario.

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Fallo suspensión Gloria Arizabaleta Procuraduría General de la Nación Colombia - crédito Procuraduría General de la Nación

Esto, por “haber dispuesto de manera individual a través de auto de sustanciación No. 002 suscrito el 10 de junio de 2026, la medida cautelar de suspensión provisional del Presidente de la República Gustavo Petro Urrego (...) sin tener competencia para ello y sin acreditar el análisis de los requisitos para la procedencia de la medida cautelar, así como el grado de consulta y los parámetros para su cumplimiento”.