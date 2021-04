Estos son los seis colombianos que estarán en las Grandes Ligas del béisbol de los Estados Unidos

Giovanny Urshela, el pelotero colombiano de mejores rendimientos en las Grandes Ligas. - Agencia AFP.

Hoy, jueves primero de abril, se da inicio a la temporada del béisbol de las Grandes Ligas, la cual cuenta con la presencia de seis colombianos confirmados. Para esta temporada regular se disputarán 162 juegos. Para esta ocasión, el primer día será de apertura singular, pues habrá jornada completa de partidos y no solo uno como ha ocurrido anteriormente.

Dentro de los equipos que competirán las Grandes Ligas se encuentran seis jugadores colombianos, Nabil Antonio Crismatt, que fui incluido en el roster de Padres de San Diego, fue el último en confirmar su participación en la liga. Los demás colombianos son: José Quintana; Julio Teherán; Gio Urshela; Dónovan Solano y Jorge Alfaro.

Hoy se encontrarán los New York Yankees de Giovanny Urshela, a quien verán en acción cuando reciban a los Azulejos de Toronto. Los Dodgers de Los Angeles, quienes son los actuales campeones tras la consecución del título luego de 32 años, son quienes parten como grandes favoritos a llevarse la serie mundial en 2021.

Como principales rivales aparece en el papel los Padres de San Diego, pero además se espera por el protagonismo de Yankees de Nueva York, los Mets de Nueva York, los Cardenales de San Luis, los Rays de Tampa y las Medias Rojas de Boston.

Estos son los seis colombianos que estarán en la nueva temporada de la MLB:

Giovanny Urshela

Urshela viene de superar una operación de codo, los ojos estarán centrados sobre él, ya que es de quien se espera tenga mayor protagonismo manteniéndose como tercera base de los Yankees de Nueva York, en este equipo el cartagenero cumple ya su tercera temporada.

José Quintana

En el caso de Quintana llega procedente de los Cachorros de Chicago y ahora el lanzador bolivarense probará su zurda con los Angelinos de Anaheim.

Dónovan Solano

Para Solano, quien obtuvo un destacado 2020, el barranquillero cumple su tercera temporada con los Gigantes de San Francisco.

Julio Teherán

Teherán, quien juega como lanzador, nacido en Cartagena no le fue muy bien en Anaheim, en esta temporada estará con los Tigres de Detroit.

Jorge Alfaro

Alfaro, quien juega como receptor continúa con los Marlins Miami, con el que ya acumula tres temporadas.

Nabil Crismatt

Como se mencionó anteriormente, Nabil Crismatt fue el último colombiano en ser confirmado para disputar esta nueva temporada. El barranquillero que tras su paso por los Cardenales de San Luis estará con portando la camisa de San Diego.

Por otro lado, se espera que Urshela, Solano y Alfaro salgan como titulares en sus equipos, mientras tanto, otros colombianos que podrían ser posibles debutantes en esta temporada son: Jeter Downs de los Medias Rojas de Boston, Ronaldo Hernández de los Medias Rojas, Reiver San Martín de los Rojos de Cincinnati y Evan Mendoza, colombo-americano, de los Cardenales de San Luis.

La jornada inaugural además tendrá los siguientes encuentros:

Orioles vs Red Sox; Twins vs Brewers; Pirates vs Cubs; Braves vs Phillies; Dodgers vs Rockies; D-backs vs Padres; Cardinals vs Reds; Rangers vs Royals; Rays vs Marlins; Mets vs Nationals; White Sox vs Angels; Astros vs Athletics; Giants vs Mariners.

