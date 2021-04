Aberrante caso: pareja de esposos violaba a sus cinco hijos, los prostituían y los obligaban a tener sexo entre ellos

Policía Nacional de Colombia

Un aberrante caso encontró la Policía Nacional en el barrio Maruchenga del municipio de Bello, Antioquia, al lograr la captura de una pareja de esposos que por años abusó sexualmente de sus pequeños hijos.

En medio de un procedimiento dentro del marco de protección a niños, niñas y adolescentes, uniformados del grupo de delitos sexuales llegaron a la vivienda de esta familia y lograron la captura por orden judicial de una mujer y un hombre de 32 y 39 años de edad, respectivamente.

Las investigaciones de las autoridades más los testimonios de los niños que vivían allí, evidenciaron el abuso constante del que eran víctimas los pequeños. Los capturados identificados como Rafael Antonio Echavarría y Sor Yaneth, sostenían relaciones sexuales delante de sus hijos.

Pero eso no es lo más repudiable del caso, también drogaban a los menores y los obligaban cometer toda clase de actos sexuales, los manipulaban, amenazaban con no darles de comer y hasta con atentar contra sus vidas si no hacían lo que ellos dijeran.

El hombre abusaba de sus hijas de 5, 6, 8 y 10 años mientras que la mujer abusaba de su hijo de 7 años de edad a quien también obligaban a que tuviera relaciones sexuales con sus hermanas. Según las investigaciones, los menores debían aprender estas prácticas sexuales para poder satisfacer a diferentes personas y obtener a cambio dinero y víveres para el sustento del hogar.

Los hechos aberrantes a los que eran sometidos los menores de edad habrían ocurrido, según las investigaciones, entre 2013 y 2019.

Durante 2021 han sido capturadas un total de 38 personas en el Valle de Aburrá por delitos sexuales con menores de edad, 30 de ellas en Medellín.

La pareja capturada deberán responder ante un juez por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, en concurso con acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, en concurso con proxenetismo con menor de 18 años, en concurso con inducción a la prostitución y en concurso con violencia intrafamiliar.

Esta caso se conoce días después de que en el Congreso de Colombia aprobara una iniciativa que prohíbe los castigos físicos en contra de los menores de edad. Además, cursa otro proyecto que busca la prisión perpetua para aquellos autores de homicidios o violaciones contra menores de 18 años.

En el borrador de la cadena perpetua señala que, la pena por delitos sexuales se podrá aplicarse si es contra un menor de 14 años o un menor de 18 donde dos o más personas hubieran participado en la consecución del delito.

Igualmente afirma que, la condena se aplicará para aquellos agresores de menores entre 14 y 18 años quienes aprovecharan su relación de parentesco y/o superioridad para cometer el delito, o que a través de la agresión pretendieran hacer control social en una comunidad, que se realizara con sevicia, o si se perpetra en una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial.

El borrador del Ministerio de Justicia indica que, para ambos casos la cadena perpetua solo se adjudicará sobre el autor o determinador de los hechos “con dolo directo y en los casos en los que se haya consumado la conducta”, es decir, que la pena no aplicaría para las tentativas de abuso o homicidio de niñas, niños y jóvenes, ni tampoco para aquellos que sean cómplices.

